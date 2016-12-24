Директор школы получила три условных года за гибель подростка на лестнице

Ковылкинский районный суд вынес приговор директору Старо-Дракинской школы Екатерине Вельмякиной. Женщина обвинялась в халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека.

Как поясняют в СКР, с декабря 2014 года осужденная, занимая должность директора общеобразовательного учреждения в селе Старое Дракино, на праве безвозмездного пользования передала спортивный зал школы для дополнительного занятия детей по программам физкультурно-оздоровительной направленности. В соответствии с договором спортивный зал использовался детско-юношеской спортивной школой в вечернее время: с 18 до 19 часов 30 минут. При этом директор школы не разрешала пользоваться во время занятий центральным входом, попасть в помещение можно было только через запасной эвакуационный выход. В то же время женщина, являясь директором школы, знала, что эвакуационный выход не соответствует предъявляемым требованиям и не обеспечивает безопасность жизни и здоровья учащихся: лестничный марш не был надлежащим образом огорожен, частично была разрушена верхняя ступень лестницы, отсутствовало освещение. В результате вечером 1 марта 2016 года 17-летний посетитель спортивной секции по волейболу при проходе через запасной эвакуационный выход упал с неосвещенной и необорудованной ограждениями лестничной площадки с высоты 2,95 метра. Через несколько дней юноша скончался в реанимационном отделении больницы от ушиба головного мозга и мозговой декомпенсации.

Как сообщили «ВС», в Ковылкинском районном суде, свою вину в ходе судебного заседания Екатерина Вельмякина не признала. Судом в качестве смягчающих наказание обстоятельств указано на совершение преступления впервые, положительные характеристики по месту жительства и работы, длительное время работы педагогом и директором, общественную работу в качестве председателя избирательной комиссии. Кроме того было учтено, что Екатерина Вельмякина является ветераном труда и пенсионером по старости, а так же принято во внимание ходатайство коллектива учителей и жителей села о мере наказании подсудимой.

Приговором суда Екатерине Вельмякиной назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года, с лишением права занимать должности организационно-распорядительного и административно-хозяйственного характера в учреждениях образования сроком на 2 года. Приговор суда в законную силу не вступил.