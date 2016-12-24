Черная неделя

В ДТП в Темникове погибли 6 человек

Одна из самых страшных аварий в Мордовии за последние несколько лет произошла в Темниковском районе. 24 января в 1,5 км от села Тарханы столкнулись две иномарки - «Шевроле Авео» и «Ниссан Альмера». В ДТП погибли сразу шесть человек, еще один пострадавший в тяжелом состоянии находится в медицинском учреждении.

Все случилось в 14 часов на 20 км дороги Темников - Краснослободск. По информации республиканской Госавтоинспекции, 21-летняя Диана Сорокина за рулем «Шевроле Авео» не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения и врезалась в «Ниссан Альмеру». По предварительной версии, автоледи пошла на обгон впереди идущей машины, выехала на встречку, но не успела завершить маневр. Судя по всему, скорость обеих машин была достаточно высокой, и избежать столкновения было уже невозможно. Очевидно, Диана Сорокина в последний момент пыталась вырулить влево либо машину стало заносить, так что вся сила удара пришлась в правую часть «Шевроле», тогда как у «Ниссана» сильно покорежена передняя часть. Удар был такой силы, что «Шевроле» фактически разорвало на две части. Машины смяло так, что спасателям пришлось использовать спецтехнику, чтобы извлечь из них погибших и пострадавших. На месте ДТП скончались четыре человека: пассажиры «Шевроле» - Нелли и Роман Сорокины - это мать и родной брат Дианы Сорокиной, 50-летний водитель «Ниссана» Александр Корчин и 30-летняя пассажирка Наталья Маврина.

Вскоре к месту аварии стали стягиваться специальные службы, для обеспечения бесперебойной работы подразделений и эвакуации раненых движение по автодороге было перекрыто. Одними из первых на место происшествия прибыли сотрудники пожарно-спасательной части № 23. На тот момент живыми оставались еще три человека. С помощью специального инструмента пожарные-спасатели разрезали смятые машины и извлекли Диану Сорокину из-за руля «Шевроле», еще двух мужчин вытащили из «Ниссана» - 30-летнего Алексея Амелькина и 27-летнего Сергея Сараева. По словам спасателей, хуже всего было состояние сидевшего на переднем сиденье «Ниссана» Алексея Амелькина - он находился на грани потери сознания. Все остававшиеся в живых после ужасной аварии были госпитализированы в реанимационное отделение районной больницы. Врачи делали все, чтобы спасти их жизни, однако в тот же день от травм, не совместимых с жизнью, скончались еще два человека - водитель «Шевроле» Диана Сорокина и пассажир «Ниссана» Алексей Амелькин.

Следственным отделением МО МВД России «Темниковский» по факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». По информации сотрудников Госавтоинспекции РМ, установить скорость, с которой двигались иномарки, сейчас невозможно. В аварии не уцелели даже спидометры. Но, вероятно, скорость значительно превышала разрешенную.

В последний раз ДТП с таким большим количеством смертей произошло в сентябре 2014 года в Лямбирском районе Мордовии. Тогда у села Масловка в лобовом столкновении сошлись «Лада-Приора» и ВАЗ-2110. В салоне «десятки» вместе с водителем находились шесть человек, в «Приоре» - один. Выжить в страшной мясорубке не удалось никому. Среди жертв автокатастрофы были дети - двухлетняя девочка и 15-летний подросток.

Погибшие

Авария у села Тарханы унесла жизни сразу трех членов семьи Сорокиных из поселка Явас Зубово-Полянского района. В поселке семью знают практически все. Отец семейства Сергей Сорокин работал в местной больнице хирургом-онкологом, его супруга Нелли Сорокина трудилась врачом-фтизиатром в лечебно-профилактическом учреждении УФСИН по РМ в Барашеве. Как специалист она занималась выявлением, лечением и профилактикой туберкулеза. В 2012 году женщина вышла на пенсию по выслуге лет. По стопам родителей пошла и старшая дочь Сорокиных Диана. Девушка обучалась на пятом курсе в медицинском институте Мордовского госуниверситета по специальности «Педиатрия». По словам однокурсников, Диана очень хорошо училась, почти всегда все сессии сдавала на одни пятерки. Была очень общительной, веселой и уверенной в себе.

За рулем Диана ездила уже три года. С 18 лет отец давал ей свою машину, а прошлой осенью родители подарили ей «Шевроле Авео». Подруги утверждают, что Диана держалась за рулем очень уверенно.

Однокурсницы говорят, что Диана сдала сессию еще неделю назад, но ехать в родной Явас не спешила. У девушки на факультете иностранных языков учился младший брат - первокурсник Роман. Парень демонстрировал хорошую успеваемость, увлекался спортом - серьезно занимался единоборствами, после окончания вуза планировал стать военным переводчиком. Диана Сорокина ждала, когда брат сдаст все зачеты и экзамены, чтобы вместе отправиться домой. Кроме того, несколько дней назад в Саранск по своим делам приехала и мама Сорокиных Нелли. 24 января Роман сдал последний экзамен, Диана с братом и матерью на машине отправились домой. Это был их последний маршрут...

Известно, что однокурсники Дианы и Романа вместе ездили в Явас, чтобы проводить своих друзей в последний путь.

Относительно жертв, ехавших в «Ниссан Альмере», известно, что за рулем находился житель Саранска Александр Корчин. Мужчина занимался частным извозом более 20 лет. Коллеги по ремеслу утверждают, что утром он взял клиентов на Саранском автовокзале в сторону Темникова, а днем вез пассажиров из Барашева в столицу Мордовии. Среди пассажиров Корчина были три жителя Барашева: Алексей Амелькин, Наталья Маврина и Сергей Сараев. Все трое официально числятся безработными.

Алексей Амелькин в свое время служил в УФСИН, потом уволился и работал в Москве. В последнее время планировал получить лицензию частного охранника.

Что касается двух других пассажиров «Ниссана», Сергея Сараева и Натальи Мавриной, по воле судьбы за две недели до трагедии пара официально расписалась, правда, Наталья еще не успела поменять паспорт. Супруги получили жилье по программе переселения из ветхого жилья и вскоре планировали переехать в новую квартиру. У Натальи от первого брака остался 7-летний ребенок.

Автобус врезался в грузовик

Цепочка смертельных аварий продолжилась на следующий день 25 января в Ромодановском районе. Автобус ПАЗ Мордовского государственного национального драматического театра врезался в грузовик «ФРЕЙТЛАЙНЕР» с полуприцепом. В ДТП погибли два человека - водитель автобуса и одна из пассажирок.

Авария произошла в 22.30 на 19 км автодороги Саранск - Сурское - Ульяновск. 56-летний водитель ПАЗа Александр Козин выехал на полосу встречного движения, где по касательной задел грузовик «ФРЕЙТЛАЙНЕР» с полуприцепом. После столкновения автобус съехал в левый по ходу движения кювет. Возможно, на аварийную ситуацию повлияли сложные погодные условия - трассу замело мокрым снегом, к вечеру подморозило, и дорога превратилась в ледяной каток.

В результате ДТП водитель автобуса от полученных травм скончался на месте. Бездыханное тело мужчины пришлось освобождать из покореженного автобуса спасателям. Серьезные травмы получила и пассажирка автобуса, 23-летняя Виктория Ляпина. Девушку в тяжелом состоянии доставили в Мордовскую республиканскую клиническую больницу. Однако спасти ее врачи не смогли, от полученных травм она скончалась в реанимационном отделении медицинского учреждения. Еще одной 62-летней пассажирке автобуса медиками была оказана помощь, ей назначено амбулаторное лечение.

Известно, что автобус Национального театра вечером возвращался из Дубенок в Саранск - он вез членов жюри Республиканского фестиваля военно-патриотической песни «Афганское эхо-2017». Среди семи судей конкурса в автобусе ехала и 23-летняя сотрудница Дома народного творчества Виктория Ляпина. Девушка занимала должность ведущего методиста по декоративно-прикладному и изобразительному творчеству. Не так давно Виктория окончила с красным дипломом факультет изобразительного искусства пединститута. Талантливая девушка специализировалась на национальной вышивке, уже выставляла свои работы на различных экспозициях. Ей прочили большое будущее.

Что касается Александра Козина, он трудился водителем в Национальном театре уже 27 лет. Долгие годы возил коллектив театра по гастролям в Мордовии и в другие регионы.

В тот же день 25 января в Рузаевском районе произошло еще одно смертельное ДТП. На трассе

Н. Новгород - Саратов столкнулись три машины. Авария случилась днем в 12.50 на 302 км дороги. 41-летний водитель «Приоры» выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с «Маздой СХ-5» и «Фордом Фокусом», после этого отечественное авто врезалось в металлическое ограждение проезжей части.

В результате ДТП 75-летняя пассажирка «Лады» скончалась на месте. Водителю «Приоры» и его 46-летней пассажирке, а также 35-летней спутнице водителя «Мазды СХ-5» была оказана медицинская помощь. Кстати, оставшиеся в живых водители были трезвыми. На управлявшего «Маздой СХ-5» товарища составлен административный материал за езду без страховки.

В Зубове погибли мать и дочь

28 января цепочка смертельных аварий продолжилась на федеральной трассе М-5 «УРАЛ» в Зубово-Полянском районе. В аварии погибли мать и дочь. 54-летняя Татьяна Мартынова в последнее время проживала в Москве, а ее 79-летняя мать Екатерина Мурзаева жила в Явасе. В тот день дочь забрала родительницу и повезла к себе в столицу.

В 13 часов на 427 км дороги Татьяна Мартынова за рулем KIA CEED при обгоне выехала на встречную полосу движения и совершила столкновение с фурой «МАН 19» с полуприцепом. В результате ДТП Татьяна Мартынова и ее мать Екатерина Мурзаева от полученных травм скончались на месте. Водителю большегруза БСМП на месте была оказана медицинская помощь.

По словам водителя грузовика, иномарка двигалась по трассе с очень большой скоростью. KIA обгоняла колонну машин, затем вернулась на свою полосу, но машину неожиданно занесло, развернуло и выбросило на встречку. Правой частью легковушку ударило о переднюю часть фуры. Иномарку буквально расплющило, так что выжить находившимся в салоне было просто нереально.

Тепловоз протаранил ВАЗ

Еще одно заслуживающее внимания ДТП произошло 28 января в Ромодановском районе. В этой аварии жертв избежать удалось только чудом. В 11 часов на Горьковской железной дороге произошло столкновение поезда

№ 6036 пригородного назначения с ВАЗом четырнадцатой модели.

ЧП произошло на 1 км дороги Саранск - Ромоданово - Б. Игнатово. Легковушка проезжала на регулируемый неохраняемый железнодорожный переезд у села Пушкино в тот момент, когда на светофоре горел запрещающий сигнал. Судя по всему, 26-летний водитель «четырнадцатой» решил проскочить переезд до того, как пройдет поезд сообщением «Рузаевка - Ужовка», но попал под локомотив. Скорость состава, очевидно, была не очень высокой, хотя тепловоз протащил легковушку около 300 метров и только после этого остановился.

В результате такого ДТП обошлось без жертв. Из четырех человек, находившихся в салоне, пострадали только двое - водитель и 53-летний пассажир. Они были доставлены в лечебное учреждение.

Алексей НИКОЛАЕВ

