Без счетчиков придется платить еще больше

Традиционно с нового года в нашей стране вступают в силу какие-либо поправки и уточнения в различные законы. Этот год не стал исключением. Много изменений внесено в Жилищный кодекс и нормативные акты Правительства России в части порядка начисления платы за жилищные и коммунальные услуги. К чему приведут эти новшества, ждать ли понижения тарифов, когда будет введен повышающий коэффициент для граждан, не имеющих индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды, - на эти и другие актуальные вопросы на пресс-конференции отвечали министр энергетики и тарифной политики РМ Алексей Рязанов, министр жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения РМ Алексей Тюркин и руководитель Государственной жилищной инспекции РМ Евгений Филиппов. Вел пресс-конференцию мэр Саранска Петр Тултаев.

С января - новые платежки

- Основное изменение касается порядка начисления платы за жилищные и коммунальные услуги, - начал руководитель Государственной жилищной инспекции РМ Евгений Филиппов. - С января расходы на потребление горячей и холодной воды, электроэнергии в целях содержания общедомового имущества переведены из коммунальных услуг в жилищные. Теперь расходы коммунальных ресурсов на ОДН (общедомовые нужды) не могут превышать нормативов, которые установлены Министерством энергетики и тарифной политики РМ. Разработан норматив на каждый вид услуги. Все нормативы должны быть указаны в квитанции в графе «Жилищные услуги», причем каждый вид должен быть расписан отдельно! Таким образом человек будет видеть, сколько он должен заплатить за горячую/холодную воду, водоотведение, электричество. К тому же плата за ОДН теперь будет величиной постоянной и не должна превышать норматив! Если же начисление окажется больше норматива, в этом случае разница ложится на плечи управляющей компании (ТСЖ) или ресурсоснабжающей организации, если она имеет прямые договоры.

Стоит отметить, что с января 2017-го к расходам за коммунальные ресурсы на содержание общедомового имущества в многоквартирном доме добавлены расходы на отведение сточных вод.

- Нормативы, утвержденные приказом Министерства энергетики и тарифной политики РМ от 25 января 2017 года, размещены в интернете, - рассказывает глава этого ведомства Алексей Рязанов. - Их можно найти по ссылке http://e-mordovia.ru/upload/iblock/f90/prikaz-_10.pdf. Все эти нормативы будут применяться с января этого года... Хочу отметить, что нормативы эти были пересмотрены в сторону уменьшения в целях снижения нагрузки для граждан. Нормативы потребления холодной, горячей воды, отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме определены и применяются исходя из сумм площадей, не являющихся частями квартир многоквартирного дома и предназначенных для обслуживания более одного помещения в многоквартирном доме: площади межквартирных лестничных площадок, лестниц, коридоров, тамбуров, холлов, вестибюлей, колясочных. При определении норматива учитывались также этажность многоквартирного дома и наличие/отсутствие централизованного горячего водоснабжения.

- Плата за общедомовые нужды по нормативам заставит управляющие компании сокращать потери, - уверен министр жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Алексей Тюркин. - В их интересах будет быстро устранять неполадки, утечки - все, что приводит к потерям. А прозрачность квитанций позволит гражданам лучше понимать, сколько и на что уходит денег.

Повышающий тариф - уже с февраля!

Разговор о повышающем тарифе на воду для тех, кто не поставил в своей квартире индивидуальных приборов учета, ведется давно.

- Этот повышающий коэффициент мы могли ввести еще в 2015 году, - говорит Глава Саранска Петр Тултаев. - Но намеренно оттягивали этот момент, давая людям время на постановку индивидуальных счетчиков, проводили с такими гражданами объяснительную работу. Но всему есть предел. Январь 2017-го - последний месяц, когда это еще можно было сделать, уже с февраля повышающий коэффициент 1,5 (50%) будет действовать и в Саранске! Например, плата за горячее водоснабжение на двух зарегистрированных граждан по действующему нормативу без повышающего коэффициента составит 795 рублей 90 копеек, с учетом коэффициента - 1193 рубля 85 копеек, то есть на 397,95 руб. больше! Кстати, в квитанциях за январь будет наглядно показано, сколько придется платить по повышающему коэффициенту. Хочу отметить, что со временем этот коэффициент будет еще увеличен. Сэкономить средства семейного бюджета поможет установление счетчиков.

А вот в домах, где нет технической возможности установить индивидуальные приборы учета, повышающий коэффициент применяться не будет!

- Приборы учета установлены у 85% собственников жилья, - продолжает тему Алексей Тюркин. - Оставшиеся 15% платят за коммунальные услуги по нормативам. Хочу сказать, что в районах республики повышающие коэффициенты начали применять раньше, с 2016 года. Отмечу, что повышающий коэффициент дает положительный результат. Например, когда в Рузаевском районе люди получили квитанции, в которых плата за коммунальные услуги была увеличена на 40%, то буквально за 2-3 месяца выросло количество установок приборов учета. Люди поняли, что плата по нормативам с учетом повышающих коэффициентов гораздо выше, лучше потратиться на установку счетчиков и платить по факту! Наша цель - чтобы каждый потребитель видел свои расходы, такая прозрачность будет всем на пользу!

Кстати, есть еще одна причина установить счетчики. Представьте, что вы не жили в квартире долгое время (были в отпуске, командировке, больнице). После возвращения домой вы захотели сделать перерасчет платы за коммунальные услуги. Даже при предоставлении всех документов, подтверждающих длительное отсутствие, перерасчета не будет, если у вас нет индивидуальных приборов учета, а техническая возможность для их установки есть.

Если на установку счетчиков не хватает денег…

- Для населения предусмотрены меры поддержки для установки приборов учета, - поясняет заместитель директора Департамента городского хозяйства Администрации г.о. Саранск Александр Арянов. - Размер компенсации составляет 50% от стоимости счетчика и работы по его установке, но не более 2000 рублей. На сегодняшний день стоимость одного прибора учета холодной/горячей воды и установки в совокупности не превышает 2000 рублей. Однако компенсация предоставляется семьям/одиноко проживающему человеку, если их доход не превышает в 1,5 раза величину прожиточного минимума, установленного Правительством Мордовии. К тому же у этих граждан не должно быть задолженности по квартплате, плате за капитальный ремонт и долга по уплате налогов - земельного и на физических лиц! Если человек соответствует всем этим критериям, то для получения единовременной денежной компенсации по установке приборов учета ему следует обратиться в учреждение соцзащиты по месту жительства.

Поставил на счетчик магнит - заплати штраф!

- Мы постоянно проверяем приборы учета, - рассказывает глава ГУК «Октябрьский» Владимир Сайгашкин. - Весь прошлый год сотрудники управляющей компании вместе с общественниками, председателями ТСЖ обходили по вечерам многоквартирные дома. За 2016 год мы выявили 159 магнитов, установленных на приборы учета, 1018 неисправных счетчиков и 1200 неповеренных. И это только в одном районе города! Мы доначислили за холодную воду более 382 тысяч рублей, за горячую - 1 миллион 485 тысяч рублей. Эффект от наших проверок есть, и честные собственники помещений понимают нас и помогают.

К тому же теперь, если управляющая компания установит факт вмешательства в работу приборов учета, например, обнаружит магнитную пломбу, она имеет право за последние три месяца предъявить счет жильцу по десятикратному нормативу!

О «жильцах-призраках»: халява закончилась

- Теперь у нас появилась возможность начислять плату за коммунальные услуги на граждан, которые проживают в квартирах без приборов учета, - говорит о еще одном нововведении глава администрации Ленинского района Александр Юткин. - Раньше подобное было сделать очень сложно. С 1 января 2017-го на таких жильцов управляющая компания может составить акт об установлении количества проживающих без регистрации граждан. Акт этот подписывается управляющей компанией и потребителем. Если потребитель отказывается поставить свою подпись, это могут сделать два соседа и один из членов совета многоквартирного дома (ТСЖ), постоянно в этом доме проживающие. И тогда начисление за потребленные услуги будет по нормативам!

Если же в квартире приборы учета не установлены, там никто не зарегистрирован и не проживает, то с января этого года плата за коммунальные услуги будет начисляться по количеству собственников! Расчет будет проводиться по нормативу, а в случае наличия обязанности по установке приборов учета к тому же будут применяться и повышающие коэффициенты!

Людмила АНЮТИНА