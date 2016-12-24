Сколько прибавят пенсионерам?

В минувший понедельник в отделении Пенсионного фонда РФ по РМ управляющий отделением Владимир Василькин рассказал об итогах единовременной выплаты в размере 5 тысяч рублей пенсионерам Мордовии, а также о грядущей февральской индексации страховых пенсий и ежемесячной денежной выплаты.

Единовременная выплата пенсионерам

«22 ноября минувшего года Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о единовременной выплате российским пенсионерам в размере 5000 рублей, - напомнил Владимир Василькин. - Согласно документу, в январе 2017 года эту выплату должны были получить все пенсионеры, получающие страховые пенсии и пенсии по государственному обеспечению, а также так называемые военные пенсионеры, которые получают пенсию по линии силовых ведомств. Осуществить выплаты получателям страховых пенсий и пенсий по государственному обеспечению было поручено Пенсионному фонду России».

До начала кампании по выплате была проведена большая работа по подготовке базы данных к осуществлению единовременной выплаты. Во взаимодействии с силовыми структурами были сверены списки пенсионеров, с тем чтобы выявить получателей двух пенсий. Совместно с Почтой России были определены сроки доставки единовременной выплаты - с 13 по 24 января.

«Сегодня уже по итогам проведения кампании хочу сказать, что все выплаты в размере 5 тысяч рублей в Мордовии проведены в строго оговоренные сроки», - отметил Владимир Василькин. Средства на единовременную выплату начали поступать в республику 10 января, и уже 11 января часть пенсионеров (те, кто получает пенсию через кредитные организации) могли снять их со своих банковских счетов. А с 13 января выплату начали доставлять тем, кто получает пенсию через почту. В первые два дня единовременная выплата была перечислена почти 44% получателей.

Всего же в Мордовии по линии Пенсионного фонда единовременную денежную выплату в размере 5 тысяч рублей должны получить 257 тысяч 709 пенсионеров. Из всех получателей эти деньги не получили только 1604 человека. Владимир Василькин пояснил, что это произошло по причинам, не зависящим от Пенсионного фонда: смерть пенсионера, выезд, отсутствие дома, закрытие счета. Однако все эти пенсионеры обязательно получат причитающиеся им 5 тысяч рублей вместе с февральской пенсией.

Индексация пенсий

1 февраля в России будет проведена первая в этом году индексация пенсий. Коснется она только страховых пенсий. Руководитель пенсионного ведомства республики отметил, что в этом году восстанавливается обычный (прежний) порядок индексации. «Всем известно, что в 2016 году в стране индексация пенсий была проведена не по уровню инфляции 2015 года, сумма была несколько ниже, - напомнил Владимир Василькин. - Но взамен пенсионеры России получили разовую выплату в размере 5 тысяч рублей в январе 2017 года. Причем прибавку в 5 тысяч рублей получили как неработающие, так и работающие пенсионеры. В этом году индексация заложена в полном объеме, как и положено, то есть по фактической инфляции прошлого года».

Так, с 1 февраля 2017 года страховые пенсии увеличиваются на 5,4%. По данным на 1 января, в Мордовии получателями страховых пенсий являются 235,5 тысячи человек. Но не все они получат пенсию в повышенном размере. В соответствии с действующим пенсионным законодательством начиная с 2016 года индексация страховой пенсии не распространяется на работающих пенсионеров. То есть выплаты с учетом индексации получат только те пенсионеры, кто не работает. Таковых в республике 182 тысячи 800 человек.

Стоимость индивидуального пенсионного коэффициента (пенсионного балла), с учетом которого назначаются страховые пенсии, после индексации составит 78,28 рубля (до 1 февраля 2017 года - 74,27 рубля). Вместе со страховой пенсией также на 5,4% проиндексируется фиксированная выплата к ней. Ее размер составит 4805,11 рубля (до 1 февраля 2017 года - 4558,93 рубля).

Таким образом, с 1 февраля Пенсионный фонд перейдет к выплате повышенных на 5,4% всех видов страховых пенсий: по старости, инвалидности, случаю потери кормильца, но только неработающим пенсионерам.

По результатам февральской индексации средний размер страховой пенсии в Мордовии составит 11976 рублей 17 копеек, то есть в среднем страховые пенсии в республике увеличатся на 609 рублей 99 копеек. Речь идет исключительно о среднем размере. В действительности сумма увеличения у каждого пенсионера будет индивидуальной, в зависимости от количества пенсионных баллов у гражданина. Чем выше этот показатель, тем выше сумма прибавки.

Пенсионеры, которые по сведениям работодателей продолжают работать, имеют заработок, пенсию будут получать без изменений, то есть без корректировки. Однако в августе 2017 года работающих пенсионеров ждет традиционный беззаявительный перерасчет. Прибавка к пенсии будет у всех разной, поскольку она зависит от размера страховых взносов, которые работодатель отчислял в Пенсионный фонд за работающего пенсионера в 2016 году.

Индексация ЕДВ и НСУ

Владимир Василькин рассказал также об индексации ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) и стоимости набора социальных услуг (НСУ) федеральным льготополучателям, которые также возрастут на 5,4% с 1 февраля.

ЕДВ - это самая массовая социальная выплата, осуществляемая Пенсионным фондом. Право на ЕДВ из федерального бюджета имеют такие категории граждан, как инвалиды и участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; лица, пострадавшие в результате воздействия радиации, инвалиды вследствие общего заболевания, включая детей-инвалидов и ряд других.

В Мордовии ЕДВ получают 100423 федеральных льготника. При этом размер ежемесячной выплаты у каждого разный. С учетом индексации стоимость НСУ составила 1048,97 рубля в месяц в расчете на одного гражданина. Из них 807,94 рубля идет на оплату лекарственного обеспечения, 124,99 рубля - на оплату санаторно-курортного лечения, 116,04 рубля - на оплату проезда в пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

Управляющий республиканским Пенсионным фондом напомнил, что у федерального льготника есть возможность получать эти услуги в натуральной форме или же частично либо полностью заменить их денежным эквивалентом. Сейчас в Мордовии 12154 человека имеют право получать бесплатно лекарства, 13630 человек - санаторно-курортные путевки и 11610 человек - бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

Пенсионер не будет получать меньше прожиточного минимума

«После индексации пенсий, ежемесячных денежных выплат и набора социальных услуг, как и раньше, в Мордовии не будет пенсионеров, чей ежемесячный доход ниже прожиточного минимума пенсионера в регионе, - заверил Владимир Василькин. - В нашей республике прожиточный минимум пенсионера на этот год установлен в размере 7879 рублей. Если у неработающего пенсионера размер пенсии вместе с другими выплатами, в том числе по линии социальной защиты, будет ниже этой цифры, то ему будет установлена социальная доплата. С 1 февраля федеральную социальную доплату к пенсии в Мордовии будут получать более 23 тысяч человек».

Елена БУДАНОВА