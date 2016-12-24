Доска позора

Наш город уютный, красивый и чистый, но неаккуратным, к сожалению, его может сделать даже реклама. Она, как известно, двигатель прогресса. В современном мире никак не обойтись без этого явления. Она - неотъемлемая часть средств массовой информации, сопровождающая нас по всему городу с билбордов и щитов, попадает к нам в руки и в качестве листовок. Видим ее даже под ногами. Именно из нее мы узнаем о новинках на рынке, интересных местах в городе и стране. Узнаем о хороших товарах, лучших лекарствах и т.д. В общем, современная жизнь без рекламы практически невозможна. Да и абстрагироваться от этого уже никто даже не пытается.

Вот только, к сожалению, не всегда она бывает действительно цивилизованной, что отрицательно сказывается на внешнем виде нашего города. Зачастую предприниматели, не желая тратиться на качественную полноценную рекламу своего предприятия, делают ее кустарным способом.

Например, изготавливают обыкновенные таблички с указанием услуги и контактного телефона, самостоятельно размещают их вдоль дорог или в людных местах. Все это «великолепие» красуется на деревьях, световых опорах.

Подобные факты выявляются Административно-технической инспекцией Администрации Саранска с завидной регулярностью. Совсем недавно аналогичные нарушения были обнаружены сразу на нескольких участках нашего города. На Александровском шоссе (в районе пересечения с ул. Лодыгина) и на ул. Лодыгина (в районе пересечения с ул. Титова) на трех деревьях был размещен информационный материал в виде металлических табличек с информацией о работе по созданию банных металлических печей и баков. Таблички были прибиты к деревьям гвоздями.

В селе Напольная Тавла на улицах Советской и Московской, а также в селе Горяйновка на улице Центральной руководитель торговой точки по продаже материалов для кровли разместил информацию о своем предприятии непосредственно на деревьях и деревянных опорах контактной сети.

Аналогичное мероприятие провела и организация, осуществляющая деятельность по анализу воды, установке и обслуживанию систем очистки. Она разместила картонные таблички на опоре наружного освещения на улице Волгоградской и двух опорах в рабочем поселке Луховка.

Выглядит все это довольно несуразно и безоговорочно портит внешний вид нашего города. Понятное дело, что каждый предприниматель хочет привлечь как можно больше клиентов и увеличить свою прибыль, вот только делать все нужно цивилизованно и считаясь с установленными в нашем городе правилами.