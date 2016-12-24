В Саранске состоялось городское селекторное родительское собрание «Готовимся к ЕГЭ»

В минувший четверг в Администрации городского округа Саранск состоялось городское селекторное родительское собрание «Готовимся к ЕГЭ». Благодаря техническому подключению в 79 точках в собрании приняли участие около 2 тысяч родителей и педагогов образовательных учреждений Саранска.

1 февраля завершается прием заявлений на участие в ЕГЭ и закрывается Региональная информационная система. Обязательными для выпускников текущего года являются два экзамена - русский язык и математика. Для получения аттестата о среднем общем образовании необходима успешная сдача этих предметов. Остальные предметы предлагаются учащимся на их усмотрение. Очень важно определиться с выбором остальных предметов, который должен быть основан на том, по какой специальности или направлению подготовки намерен продолжить обучение выпускник и какие предметы будут засчитываться вузом в качестве вступительных испытаний.

Для того чтобы своевременно проинформировать родителей выпускников по данным вопросам, Управлением образования Департамента по социальной политике и было проведено общегородское селекторное собрание.

Перед родителями выступили заместитель директора Департамента по социальной политике Администрации городского округа Саранск - начальник Управления образования Оксана Шуляпова, представители сферы здравоохранения и Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Мордовия. Ответное слово и возможность задать вопросы предоставили родителям и педагогам муниципальных общеобразовательных организаций Саранска.

Родителям также рассказали об основных изменениях в организации проведения ЕГЭ-2017 и минимальном количестве необходимых баллов, подтверждающих освоение образовательной программы среднего общего образования. До них также была доведена информация о порядке допуска в пункты проведения экзамена, необходимости соблюдения требований информационной безопасности, основаниях для удаления с экзамена, ведении видеонаблюдения, порядке подачи апелляций, месте и времени ознакомления с результатами государственной итоговой аттестации. Особое внимание было уделено сохранению и поддержанию психического, физического здоровья участниками ГИА в период и во время проведения экзаменов.