Разводов становится меньше

Создание новой семьи всегда похоже на маленькое чудо: в огромном по человеческим меркам почти бескрайнем мире двое находят друг друга, чтобы потом идти по жизни рядом, создав семью, родив детей. Именно за крепкими семьями - будущее страны, региона, нашего города.

В 2016 году в Саранске заключили браки 2422 пары. Чтобы понять, много это или мало, нужно сравнить с предыдущим периодом. Оказывается, это на 22,4% меньше, чем в 2015 году. Зато и разводов, согласно статистике, стало чуть меньше. По большому счету это уменьшение произошло за счет более серьезного отношения молодых людей к институту брака. Да и тот факт, что обременять себя супружескими узами стали молодые люди более зрелого возраста, также подтверждает эту мысль. Судите сами. Средний брачный возраст в минувшем году составил: у мужчин - от 27 до 30 лет, у женщин - от 22 до 26 лет. Согласитесь, это уже состоявшиеся люди, которые осмысленно делают ответственные шаги в своей жизни.

В минувшем году на свет в городском округе Саранск появилось 4455 детей. Это на 245 детишек больше, чем в 2015 году. Анализ записей актов о рождении показывает, что количество зарегистрированных малышей в 2016 году является наивысшим показателем за последние 25 лет. Самое минимальное количество актовых записей о рождении пришлось на 1997 год. Тогда в Саранске было зарегистрировали только 2783 ребенка.

Но вернемся к прошлому году, т.е. пику рождаемости на сегодняшний день. Акты о рождении распределились следующим образом: мальчиков от общего числа зарегистрировано 51%, девочек - 49%. На свет появились 58 двойняшек и даже одна тройня.

Отметим, что 42,4% детей родились в семьях первыми. Остальные пополнили семьи, уже имеющие детей. По сравнению с 2015 годом количество последующих детей в 2016 году увеличилось на 5%.

Кстати, самыми популярными мужскими именами стали: Артем, Максим, Александр, женскими: Виктория, Полина, Анастасия.

К сожалению, разводов на сегодня все-таки по-прежнему много. В прошлом году в Саранске их зафиксировано 1274. И за каждым таким случаем - беда, разбитые судьбы и надежды. Остались неполные семьи, в которых воспитываются дети.

В 2015 году таких детей в городе было 884, в 2016 году - 952. И пусть оставшиеся в неполных семьях мальчишки и девчонки подчас неплохо материально обеспечены, они все равно обделены вниманием ушедшего из семьи родителя, его ежедневной заботой о них. И от этого испытывают переживания.

К счастью, как уже говорилось выше, у нас в Саранске за последние годы наметилась стабильная тенденция снижения количества разводов. Анализ показал, что самый критический возраст для распада семьи: от 30 до 35 лет. Стаж супружеской жизни при этом составляет от 5 до 8 лет. Остается только надеяться, что эта печальная статистика впредь не будет иметь своего продолжения. В этом заинтересованы все.

«Семья - основная ячейка любого общества и любой цивилизации», - сказал когда-то индийский поэт, писатель и философ Рабиндранат Тагор. И к этому трудно что-либо добавить.