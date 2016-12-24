Проект «Успеть за 24 дня» стартовал!

С прошлой пятницы проект «Успеть за 24 дня» от «Фитнес Life» по сбросу лишнего веса начал свой отсчет. Все участники прошли контрольное взвешивание и измерения. Насколько они сумеют похудеть и как долго продержатся в проекте - зависит только от них.

Знакомьтесь, команда Елены Соколовой: Алексей Кравчук (98,85 кг, талия 95,5 см), Роман Дроздов (137,9 кг, талия 127 см ), Елена Панькина (73,8 кг, талия 97 см), Ольга Жигунова (101,2 кг, талия 98 см).

В команде Сергея Таратынова также четыре человека: Алексей Ермаков (107,65 кг, талия 109 см), Алексей Шитов (82,7 кг, талия 99 см), Ангелина Скрупинская (83,35 кг, талия 82 см) и Евгения Труханова (90,55 кг, талия 91 см).

О том, как прошли первые тренировки, нам рассказали наставники команд.

- Первая тренировка прошла довольно легко, - говорит Елена Соколова. - Участники работали, как энерджайзеры, у всех был азарт, огонь в глазах, даже просили прибавить нагрузки. Но вторая и третья тренировки дались им тяжелее, наверное, после этого они начали осознавать, что лишний вес без боя не уйдет. Мы стараемся работать по максимуму, ведь в воскресенье контрольное взвешивание, и кто-то должен будет уйти. У меня в команде две дамы в возрасте 40 лет, им обычно сложнее расставаться с лишним весом, ведь у них работа, дом, семья, готовка… К тому же им тяжелее переносить силовые нагрузки. Но знаете, этот проект рушит стереотипы, и результат у моих участниц заметнее, чем у молодых парней!

- Главное для участников сейчас - пересилить жалость к себе, - считает тренер Сергей Таратынов. - Каждый из них должен пересмотреть свое отношение к еде, к своему телу. Конечно, мы работаем в поте лица. Слез у участников пока не видел, да и не звери мы, чтобы давать большие нагрузки неподготовленным людям. Правда, некоторых участников тошнило и даже рвало. Тем не менее желающих уйти с проекта нет. Каждый из них понимает, что это их шанс изменить свою внешность, свою жизнь за такой короткий срок. Особой мотивации им не требуется, поскольку само участие в проекте является большой движущей силой. Взвешивание покажет, кто как поработал в первую неделю!

Следует сказать, что у каждого из наставников своя система тренировок, и каждая из них эффективна для людей, желающих приобрести фигуру своей мечты. И все же получается, что наряду с участниками команд тренеры также соревнуются между собой, что, правда, только подогревает интерес к проекту «Успеть за 24 дня» от «Фитнес Life».