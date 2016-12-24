Аферисты из Омска разводили автовладельцев Мордовии на деньги

«Подход сзади»
В деле о «компьютерном убийстве» появился сексуальный подтекст?
В деле о «компьютерном убийстве» появился сексуальный подтекст?
Традиционно с нового года в нашей стране вступают в силу какие-либо поправки и уточнения в различные законы. Этот год не стал исключением. Много...
18 января православные верующие отмечают Крещенский сочельник, канун Богоявления, или Крещения. В этот день во всех церквях совершается...
В Мордовии оценили качество предоставления медицинских услуг
Петр Тултаев оценил уборку снега на Юго-Западе
За два дня до Нового года Глава Мордовии Владимир Волков вручил ключи от школьных автобусов и карет скорой помощи. Церемония передачи ключей...
Саранск вступает в новый год с напряженным бюджетом
Стараниями нескольких деятелей село Белозерье Ромодановского района вновь взбаламутило интернет-пространство. В сети появились фотографии...
В Саранске выбрали победительницу конкурса «Татьяна Поволжья-2017».
На минувшей неделе в Мордовии чествовали талантливую молодежь. В День студента в Большом зале Дома Республики наградили школьников и студентов,...