Аферисты из Омска разводили автовладельцев Мордовии на деньги

Сотрудники отдела «К» МВД по РМ совместно с сотрудниками омского Управления уголовного розыска задержали группу мошенников, промышлявших аферами в сети.

По версии следствия, двое жителей города Омска, 29 и 30 лет, зарегистрировались на сайте, где аккумулируются заявки пользователей по поиску и покупке автозапчастей. Далее они связывались с потенциальными покупателями из различных регионов России, представляясь сотрудниками крупной организации по продаже подержанных автозапчастей, и договаривались об условиях поставки комплектующих. При общении с жертвами аферисты давали «квалифицированные» советы, используя справочную информацию и фотографии, размещенные в сети интернет.

Когда дело доходило до договора, омичи сообщали клиентам о 100-процентной предоплате за заказанный товар. Для отвода глаз проходимцы присылали клиентам сканы договоров с печатями. А для конспирации еженедельно меняли сим-карты сотовых телефонов, оформленные на левых людей. В результате по истечении срока поставки граждане, не получив заказа , уже не могли дозвониться до продавцов и обращались в полицию. В среднем суммы, перечисляемые на счета аферистов, варьировались от 20 до 40 тысяч рублей. По данным оперативников, общий ущерб от действий злоумышленников составил около 500 тысяч рублей.

Мордовские оперативники получили информацию, что мошенники находятся в Омске, и выехали туда. В ходе дальнейших разыскных и технических мероприятий полицейские установили их местонахождение. В съемной квартире, которую фигуранты арендовали специально для оборудования точки доступа к интернету, были изъяты ноутбук, мобильные телефоны, банковские и сим-карты.

Предварительно установлена причастность омских дельцов к 40 эпизодам преступной деятельности. Для проведения дальнейших следственных действий фигуранты были доставлены в Мордовию. Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество».