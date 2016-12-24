Телеэкстрасенсы продолжают дурить головы пенсионерам

Саранская пенсионерка в надежде избавиться от недугов перевела «экстрасенсам из телевизора» все свои сбережения. 59-летняя жительница Химмаша отдала аферистам 250 тысяч рублей, а когда поняла, что магические чары не действуют, обратилась за помощью в полицию.

Жертва лжецелителей рассказала оперативникам, что по телевизору она увидела передачу, где медиумы вещали о том, как помогают добрым людям избавляться от черной энергетики и снимают различные проклятия. Во время просмотра телепередачи женщина увидела в бегущей строке номер телефона потомственного мага, который лечит на расстоянии. Горожанка решила обратиться к экстрасенсу и позвонила по указанному номеру. Целители-аферисты объяснили женщине, что избавить от всех проблем помогут дистанционные сеансы лечения. Конечно же, пенсионерке не преминули напомнить, что все сеансы платные. Жертва согласилась на условия проходимцев. После чего периодически перед каждым сеансом ходила в банк, чтобы перевести несколько десятков тысяч рублей на счета телеэкстрасенсов. Мошенники же регулярно выходили на связь с пожилой женщиной со своими «магическими рекомендациями». Примечательно, что пенсионерка тщательно скрывала свое общение с целителями от родственников.

Только после того как женщина поняла, что магические услуги целителя не дают никакого результата, она рассказала обо всем дочери, которая рекомендовала срочно обратиться в полицию. В настоящее время по данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.