Телеэкстрасенсы продолжают дурить головы пенсионерам

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Глава Мордовии Владимир Волков провел серию встреч с руководителями промышленных предприятий
Глава Мордовии Владимир Волков провел серию встреч с руководителями промышленных предприятий
В январе минувшего года в столице Мордовии была образована Межведомственная комиссия городского округа Саранск по рассмотрению заявлений от...
В минувший понедельник на рабочем совещании в мэрии города подводили итоги новогодних и рождественских торжеств в Саранске. Глава города Петр...
В минувший понедельник в отделении Пенсионного фонда РФ по РМ управляющий отделением Владимир Василькин рассказал об итогах единовременной...
Традиционно с нового года в нашей стране вступают в силу какие-либо поправки и уточнения в различные законы. Этот год не стал исключением. Много...
За два дня до Нового года Глава Мордовии Владимир Волков вручил ключи от школьных автобусов и карет скорой помощи. Церемония передачи ключей...
Петр Тултаев оценил уборку снега на Юго-Западе
В Саранске выбрали победительницу конкурса «Татьяна Поволжья-2017».
В деле о «компьютерном убийстве» появился сексуальный подтекст?
Мордовские «единороссы» прокомментировали итоги XVI съезда партии