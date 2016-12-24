Блинова отправили в колонию на 1 год и 3 месяца

Процесс по делу профессора кафедры амбулаторно-клинической терапии Медицинского института Мордовского госуниверситета 37-летнего Дмитрия Блинова в Ленинском суде завершился неожиданным приговором. Суд назначил преподавателю вуза более строгое наказание, чем просил прокурор.

В судебном заседании государственный обвинитель просил назначить Блинову наказание в виде штрафа в доход государства в размере полмиллиона рублей с лишением права заниматься преподавательской деятельностью сроком на 3 года. Прокурор даже не просил назначить подсудимому наказание, связанное с лишением свободы. Несмотря на это, суд имеет право назначить как более мягкое, так и более строгое наказание. Как правило, служители Фемиды довольно редко при вынесении вердикта прибегают к назначению более строгого наказания, чем просит прокурор. Приговор Блинову как раз тот самый редкий случай.

В судебном заседании Блинов не признал вины по эпизодам покушения на получение взяток, а по эпизодам преступлений, связанных с хищением денег в связи с фиктивным трудоустройством, а также по эпизоду служебного подлога признал частично. Адвокат профессора и вовсе просил оправдать клиента по всем пунктам обвинения, поскольку считал, что обвинение не представило никаких доказательств. Однако суд посчитал, что доказательства все же имели место быть, и признал Дмитрия Блинова виновным по всем пунктам обвинения - двум эпизодам мошенничества, с использованием своего служебного положения, в совершении служебного подлога и 5 эпизодов покушения на мелкое взяточничество.

Судом установлено, что в летнюю сессию 2015 года пять студентов 3 курса передали для Дмитрия Блинова 39 тысяч рублей за сдачу экзамена. За пятерку нужно было выложить 10 тысяч рублей, за тройку - 6 тысяч.

Также Блинов фиктивно трудоустроил в университет главного врача Ковылкинской районной больницы Владимира Шукшина и Юрия Машкова (ныне он является директором филиала ООО «РГС-Медицина» - «Росгосстрах-Мордовия»). Первый был оформлен на должность ассистента кафедры, второй - на должность доцента. На самом деле никакой работы в университете они не проводили, но при этом им регулярно начислялась заработная плата, которую по поддельным доверенностям получал Дмитрий Блинов. На мертвых душах профессор заработал более 250 тысяч рублей.

В итоге суд приговорил Дмитрия Блинова к лишению свободы сроком на 1 год 3 месяца в колонии общего режима со штрафом в размере 180 тысяч рублей и с лишением права заниматься преподавательской деятельностью сроком на 2 года. Сразу после вынесения приговора мера пресечения подписка о невыезде Блинову была изменена - в зале суда профессор был взят под стражу. Конвой надел на Блинова наручники и отправил в следственный изолятор.

Такой приговор стал полной неожиданностью как для самого бывшего заместителя директора медицинского института, так и для его близких. Некоторые родственники Блинова не могли сдержать слез. Приговор Ленинского суда в силу пока не вступил и, скорее всего, еще будет обжалован стороной защиты в вышестоящей инстанции.

«Назначая Блинову наказание, суд пришел к выводу, что ему следует назначить наказание в виде лишения свободы, - говорится в приговоре. - Суд посчитал, что только такой вид наказания позволит достичь цели наказания и исправиться осужденному, сформировать у него уважительное отношение к человеку, обществу, труду, нормам и традициям человеческого общежития и будет стимулировать его правопослушное поведение».