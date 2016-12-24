УФСИНовец попался на взятке

Происшествия

Зубово-Полянский межрайонный следственный отдел СКР по РМ возбудил уголовное дело в отношении младшего инспектора отдела безопасности ФКУ ИК-5 УФСИН РФ по РМ. Он  подозревается в получении взятки.
По версии следствия, в октябре 2016 года сотрудник УФСИН договорился с осужденным пронести за вознаграждение на территорию колонии мобильные телефоны и зарядные устройства. В результате на банковскую карту, которой пользовался младший инспектор, осужденным перечислялись денежные средства для приобретения телефонов и зарядников. Часть денег сотрудник колонии тратил на покупку обещанного, остальные забирал себе. За взятку в 13 тысяч рублей с конца октября по начало ноября 2016 года подозреваемый передал осужденному 8 мобильных телефонов и зарядных устройств к ним.
Преступные действия должностного лица были пресечены в ходе оперативно-разыскных мероприятий, проводимых сотрудниками МВД и УФСИН по региону. 

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