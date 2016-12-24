3 года неволи за смертельное ДТП под кайфом

В Инсарском районном суде вынесен приговор по делу бывшего московского ППСника 24-летнего Ильсура Тумпарова. Летом прошлого года он на большой скорости снес с дороги в Инсаре трех человек. Смертельные травмы получила 19-летняя студентка Торбеевского мясомолочного колледжа Лариса Тремасова, а ее знакомый, 24-летний сотрудник предприятия «Сармич» Павел Васильев, с тяжелыми травмами угодил в больницу.

Незадолго до трагедии руководство патрульно-постовой службы отдела МВД России по району Хамовники ЦАО города Москвы откомандировало Тумпарова в ведомственный учебный центр. Но он без разрешения командиров самовольно покинул учебный центр, сел в свою «Приору» и отправился в Мордовию. В Инсаре у Тумпарова живут родители и многочисленные друзья. 2 августа, в День ВДВ, он встретился здесь с товарищами и как следует отметил это событие. Позже медицинское освидетельствование показало у Тумпарова алкогольное опьянение. Более того, медики выяснили, что Ильсур употреблял не только спиртное, но и наркотики! В организме полицейского были обнаружены следы каннабиноидов.

Когда на часах было около 2 ночи, московский ППСник решил ехать домой, причем на своей машине. Пьяный и под кайфом, он сел за руль и, надавив на газ, помчался по улицам Инсара.

На улице Московской Тумпаров внезапно заметил стоявшую на обочине по ходу движения четырнадцатую модель «жигулей». «Приора» резко взяла влево, но водитель не справился с маневром и сбил трех человек, стоявших на противоположной стороне дороги. От страшного удара молодые люди отлетели на несколько метров. Стрелка спидометра у «Приоры» застыла на отметке в 100 км/ч! Резкий маневр авто застал врасплох двух студенток Торбеевского колледжа мясомолочной продукции - 19-летнюю Ларису Тремасову и ее 20-летнюю подругу Марию Бычкову, а также их знакомого, укладчика предприятия «Сармич», 24-летнего Павла Васильева. Лариса Тремасова от страшного удара скончалась на месте. У нее на теле не было живого места - переломы костей таза, ребер, шейного отдела позвоночника и другие тяжелые травмы. Парень с различными повреждениями был доставлен в местную больницу. Марии Бычковой повезло, она отделалась незначительными травмами и отказалась от госпитализации.

«В тот вечер Лариса Тремасова и Мария Бычкова пришли ко мне домой, и мы вместе отправились гулять, - рассказал Павел Васильев. - Я пил пиво в тот день, а девушки не пили вообще. Ночью я провожал их домой. Шли по темной, неосвещенной улице Московской вчетвером - Лариса, Мария, Кирилл и я. С Кириллом мы познакомились в тот день, до этого я его не знал. Он служил в ВДВ, в тот день как раз отмечали День десантника. На нем были тельняшка и берет. Мужчина на «четырнадцатой» остановился на правой обочине, чтобы поздравить его с праздником.

Кирилл остался разговаривать с водителем, а я с девушками стоял на другой обочине, потом мы медленно пошли в сторону общежития, где жили девушки. Вдруг я услышал, что сзади очень быстро движется машина, хотел повернуть голову, но даже не успел этого сделать, меня отбросило от сильного удара. Сначала автомобиль сбил меня, а потом, как я понял, Ларису. Я лежал на земле, потом приехала «скорая» и забрала меня в больницу».

«В какой-то момент послышались скрежет и резкий удар вылетевшей сзади машины. Свет фар, затем удар, - рассказала в суде Мария Бычкова. - Поднимаю глаза, Павел лежит на земле. Посмотрела, Ларисы нигде нет. Я нашла ее довольно далеко от места аварии. Смотрю, она лежит, глаза открыты, а из носа кровь течет. Я ей: «Лариса, вставай!», а она не реагирует. Из машины вышел Тумпаров, еще из салона вышли двое парней. Один потом помогал грузить Павла в «скорую». Один из них еще сказал Тумпарову: «Ты понимаешь, что человека убил!». А он в ответ: «Меня все равно отмажут». Тумпаров был пьян, я стала кричать. Он предупредил: «Подойдешь ко мне, я тебя убью!». Тумпаров стал на нас кричать, выражался нецензурно: «Вы чего тут ходите, десантники? Из-за вас я работу потерял…». Вскоре приехала «скорая», забрала Павла, он был весь в крови, рука сломана. Машина меня тоже задела, но травм я не получила».

Заметим, что Ильсур Тумпаров пять раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, в том числе за превышение скорости на 40 и 60 км/ч. В суде он полностью признал свою вину. Потерпевшая по делу мать погибшей девушки Галина Тремасова в суде отказалась заявлять гражданский иск и требовать с Тумпарова материальный ущерб и моральный вред.

Приговором суда Тумпарову назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор суда в законную силу не вступил.