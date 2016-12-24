Январь хорош своими традициями: чередом идут зимние праздники, в свой срок приходят крещенские морозы, а в вузах Поволжья в эти дни выбирают лучшую из тёзок покровительницы всех студентов - святой Татьяны. Окружной конкурс-фестиваль «Татьяна Поволжья-2017» прошел точно в Татьянин день, 25 января, в уютном зале ДКИ университета.

Лучшую среди Татьян-студенток выбирают уже 14-й год. Весомый возраст для конкурса красоты, согласитесь. Впрочем, это не только смотр самых симпатичных, но и соревнование самых интеллектуальных красавиц Поволжья. О чем не преминул напомнить в приветственной речи собравшимся ректор университета, а в этот вечер и председатель жюри Сергей Вдовин.

Место пребывания конкурс выбирает по принципу «Евровидения»: из какого города победительница, тот и принимает следующий смотр Татьян. В прошлом году в Саратове лучшей стала наша студентка юридического факультета Татьяна Вельмакина, потому конкурс приехал в Саранск. За все годы существования фестиваля «Татьяна Поволжья» представительницы Мордовии получали корону победительницы уже три почетных раза. А кто надел ее вечером 25 января?

Традиционно фестиваль начался за несколько дней до финального вечера. В столицу Мордовии приехали не только девушки из 6 регионов Поволжья, но и целые делегации вузов из Ижевска, Кирова, Йошкар-Олы, Набережных Челнов, Чебоксар и Пензы. Это были не только группы поддержки, но и полноправные участники конкурсной программы, которые выходили на сцену с танцевальными, вокальными номерами, помогая своим представительницам и словом, и делом, и талантом.

Каждый день Татьян был расписан от рассвета до заката. Их ждали несколько фотосессий в образе студенток и спортсменок-болельщиц, экскурсии по городу, Волонтерскому центру, Центру М.М. Бахтина, музею истории МГУ им.

Н. Огарёва и музею Института национальной культуры. Кроме того, девушки успели познакомиться с собранием Музея изобразительных искусств им. С. Эрьзи. И, конечно, Татьяны каждый день усиленно репетировали, дефилировали и готовились к финалу. И он настал.

Начался вечер с дефиле «Река моего региона». Поволжские девушки в стилизованных народных костюмах должны были в хороводе продемонстрировать не только грацию и пластику, но и знание истории края, рассказав легенду о реке региона. Сказания о Мокше, Кокше, Суре и Иссе плавно перетекли в видеовизитку «Я и моя профессия». Кто-то пошел по пути строгой хронологии событий, включив в свой ролик документальные кадры о городе и вузе, а кто-то рассказывал о себе, любимых, через свое «я» знакомя зрителей с достопримечательностями городов Поволжья и собственными увлечениями и мечтами. Роднило видеопрезентации одно: все Татьяны были действительно хороши и на лекциях, и в лабораториях, и на спортивных площадках, и в кругу друзей. Борьба накалялась, становилось все интереснее.

Это подтвердил и конкурс талантов. Девушки пели, танцевали в группах, в паре и соло, сражались с «хулиганами», показывали чудеса акробатики, играли в баскетбол и на рояле (за последнее отдельное спасибо нашей Татьяне Паршиной).

Танцев в этот вечер вообще было много. Хореографическое дефиле в спортивном стиле легко превратилось в народную танцевальную вечеринку. Для этого девушки просто сменили клетчатые рубашки на талии на мордовские пулаи, а звукорежиссеры - рок на фолк. И всё получилось. Танцев в этот вечер вообще было много. Хореографическое дефиле в спортивном стиле легко превратилось в народную танцевальную вечеринку. Для этого девушки просто сменили клетчатые рубашки на талии на мордовские пулаи, а звукорежиссеры - рок на фолк. И всё получилось.

Надо признать, в этот раз соревнование Татьян отличал приятный динамизм. Конкурсы сменялись легко и быстро, девушки шустро переодевались для следующих выходов, ведущие не страдали лишней словоохотливостью. Но этой радости хватило ровно до начала интеллектуального состязания. И дело не в красавицах: несмотря на объяснимое волнение, они отлично справлялись с вопросами, быстро завоевывая положенные очки. Все восемь девушек получили в каждом туре состязания интеллектов по одному вопросу, но туров этих было шесть! А такая мешанина из вопросов и ответов не может украсить ни один конкурс, если только это не спецотбор юных Вассерманов. Да, зал узнал массу подробностей про чемпионат мира по футболу, Год экологии и фестиваль молодежи и студентов, но стоило ли так проверять терпение зрителей?

Наградой публике за проявленные стойкость и добродушие стало финальное дефиле конкурсанток в вечерних платьях под легендарную композицию «Feeling Good». Все же умная и при этом красивая девушка - приятное сочетание и особое удовольствие. Ни одна из Татьян не ушла без подарка и номинации. «Мисс Медиа» - Семёнова Татьяна (г. Чебоксары); «Мисс Дружба» - Паршина Татьяна (г. Саранск); «Мисс Артистичность» - Терехина Татьяна (г. Казань); «Мисс зрительских симпатий» - Паршина Татьяна (г. Саранск); «Мисс Танец» - Ручкина Татьяна (г. Пенза); «Мисс Мелодия» - Паршина Татьяна (г. Саранск); «Мисс Грация» - Семёнова Татьяна (г. Чебоксары); «Мисс Эрудиция» - Новокшонова Татьяна (г. Киров); «Мисс Очарование» - Яндемерова Татьяна (г. Йошкар-Ола); «Мисс Гармония» - Запивалова Татьяна (г. Ижевск); «Мисс Великолепие» - Татьяна Шапкина (г. Саранск).

Титул «Первая вице-мисс» получила студентка Мордовского госуниверситета им. Н. Огарёва Татьяна Паршина. «Второй вице-мисс» жюри признало студентку Пензенского государственного университета Татьяну Ручкину. Обладательницей же главного титула «Татьяна Поволжья» в этом году стала студентка Чувашского государственного университета им. И. Ульянова Татьяна Семёнова (г. Чебоксары). Это означает, что конкурс переезжает в столицу Чувашии. Значит, увидимся там!

Наталья ГОРДЕЕВА

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