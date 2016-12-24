Общественная палата Республики Мордовия отреагировала на открытое письмо исполкома Всемирного конгресса татар

Уважаемый Ринат Зинурович!

Общественная палата Республики Мордовия внимательно рассмотрела открытое письмо «Нет попранию прав национальностей!», размещенное на сайте Всемирного конгресса татар. К глубокому сожалению, мы вынуждены констатировать, что прозвучавшие в письме оценки и требования основаны на недостоверной и ангажированной информации.

Прежде всего, у всех, кто знаком с ситуацией в с. Белозерье Ромодановского района Республики Мордовия, вызывает недоумение попытка представить данное село «примером экономической активности для современной России». Может ли в условиях идущего в стране укрепления хозяйственной и налоговой дисциплины быть для кого-то примером теневая экономическая активность, сформировавшаяся еще в 90-е годы и не изжитая до настоящего времени?

Так, например, в с. Белозерье функционируют 52 производственно-хозяйственных объекта, из которых только 19 зарегистрированы надлежащим образом. В «экономически процветающем селе» с населением около 3 тыс. человек лишь немногим более трех сотен жителей в 2016 году осуществляли официально зарегистрированную трудовую деятельность. В прошедшем году в бюджет села было собрано всего 882 тыс. рублей налоговых выплат. За этот же период на развитие инфраструктуры с. Белозерье из бюджета Республики Мордовия выделено 15 млн рублей, то есть сумма, большая в 17 раз. Такое внимание руководства региона к нуждам жителей села отмечено благодарностью Совета старейшин с. Белозерье Главе Республики Мордовия, текст которой был обнародован 29 декабря 2016 г. и размещен в сети интернет.

В настоящее время затянувшееся существование столь экзотического экономического анклава вызывает недоумение у жителей других населенных пунктов Мордовии (в том числе татарских), которые ведут экономическую деятельность в соответствии с действующим законодательством и в полном объеме выплачивают налоги и пенсионные отчисления.

Однако главной проблемой с. Белозерье являются не поэтапно (хотя и медленно) изживаемые пережитки экономической модели ранних 90-х годов, а приверженность части его жителей к идеологии нетрадиционных для мусульман Поволжья форм ислама, привнесенных радикальными проповедниками в те же 90-е годы. В частности, ношение элементов одежды, традиционной для арабских стран, Афганистана и Пакистана (прежде всего хиджаба, никаба и паранджи), не является национальной традицией российских татар и до 90-х годов не имело распространения в данном селе.

Чуждые национальным традициям татар религиозные практики, лишь в недавнее время закрепившиеся в Белозерье, вносят раскол и конфликт в немногочисленную и прежде дружную среду татар Мордовии. Проведенный в 2015 году комплексный социологический опрос татар Мордовии показал, что лишь 7% опрошенных татар положительно относятся к распространению в их среде арабских норм и традиций.

Исходя из этого, действия властей Республики Мордовия и республиканской общественности (в том числе татарской!) направлены не на ущемление интересов татарского населения, а, напротив, на защиту национальной идентичности и сохранение культуры и традиций татар региона. Их целью является противодействие иностранному, прежде всего арабскому, идеологическому влиянию в условиях происходящих сейчас во многих мусульманских странах трагических событий.

Поддержка действий руководства республики выражена региональной национально-культурной автономией татар Республики Мордовия «Якташлар» на прошедшем 12 января текущего года заседании правления организации.

Введение светского и делового дресс-кода в школах Республики Мордовия является лишь частью комплекса мероприятий, мотивированных стремлением не допустить распространения в регионе идеологии радикальных религиозных течений. Под воздействием данной идеологии уже около двух десятков выходцев из с. Белозерье являются членами незаконных вооруженных формирований, деятельность которых запрещена на территории Российской Федерации.

Следует отметить, что участие в деятельности вооруженных формирований, ведущих активные боевые действия за рубежом, характерно именно для уроженцев с. Белозерье и не зафиксировано у жителей других населенных пунктов Мордовии с компактным проживанием татарского населения. Поэтому демонстративное ношение частью педагогов школы села на рабочем месте элементов одежды, характерной для арабских стран, имеет провокационный характер. Это подтверждают и опубликованные в средствах массовой информации фотографии, на которых ученицы школы демонстрируют такую же одежду, но уже с оружием в руках.

При подготовке решения о требованиях к школьной форме в Мордовии была внимательно изучена практика регионов Российской Федерации и зарубежных государств, столкнувшихся с последствиями распространения идеологии исламского фундаментализма. Следует отметить, что во многих из них против приверженцев радикальных идей предпринимаются еще более жесткие меры, не ограничивающиеся только недопущением демонстративного ношения элементов арабской одежды.

Законность же действий, предпринимаемых властями и общественностью Республики Мордовия, подтверждена решением Верховного суда Российской Федерации от 11 февраля 2015 года. По этой причине, на наш взгляд, не вполне корректным является оспаривание предпринимаемых в Республике Мордовия действий с правовой точки зрения.

В то же время Общественная палата Республики Мордовия, общественные организации и экспертное сообщество региона открыты для дальнейшего диалога и плодотворного взаимодействия со Всемирным конгрессом татар и иными общественными организациями в интересах защиты традиционных ценностей и самобытных национальных традиций татарского народа.

Общественная палата Республики Мордовия