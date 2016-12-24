Начальник отдела министерства культуры подозревается в получении крупной взятки

Татьянин день
В Саранске выбрали победительницу конкурса «Татьяна Поволжья-2017».
В Саранске возбуждено уголовное дело против начальника отдела министерства культуры и туризма РМ. Он подозревается в получении взятки в крупном размере.
Как сообщили в Следственном комитете, подозреваемый, работая в занимаемой должности, исполнял обязанности по осуществлению контроля за производством ремонтно-реставрационных работ в виде систематической проверки соответствия объема, стоимости и качества выполненных по утвержденным проектам и сметам работ. С июля 2016 по январь 2017 года подозреваемый получил частями взятку на общую сумму 155 тысяч рублей от представителя подрядной организации за каждое принятие акта по приемке выполненных работ по строительству объекта в селе Куликово Краснослободского района без соответствующих проверок.
Как стало известно «ВС», уголовное дело возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности сотрудников УЭБиПК МВД по Республике Мордовия.
В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.
В Саранске выбрали победительницу конкурса «Татьяна Поволжья-2017».
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