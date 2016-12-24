Сотрудник патрульно-постовой службы МВД по РМ спас мужчину в загоревшейся машине

ЧП произошло вечером 17 января в юго-западном районе Саранска. «Около 19 часов мы со стажером патрулировали улицу Серадзскую, - говорит старший лейтенант полиции Павел Чуракин. - Мы со стажером проходили мимо одного из домов и услышали сильный гул, который исходил от припаркованной на обочине «десятки». Подошли ближе и заметили, что салон машины полностью в дыму. Сразу же вызвали пожарных и бригаду «скорой помощи». Из-за густого дыма, окутавшего салон машины, даже с фонариком было не видно, есть кто-то в машине или нет. До приезда экстренных служб я попытался открыть двери автомашины, однако они были заблокированы. Затем снова стал всматриваться сквозь дым внутрь салона и вдруг увидел внутри очертание руки. Тогда кулаком я разбил стекло боковой водительской двери, разблокировал ее и вытащил из салона мужчину, который находился в шоковом состоянии. Я оказал пострадавшему первую доврачебную помощь. Когда приехали медики, то они осмотрели владельца автомобиля. К тому моменту он полностью пришел в себя и отказался от госпитализации».

Вскоре на вызов прибыли сотрудники пожарной части, которые полностью устранили возгорание в автомобиле. Едва не распрощавшийся с жизнью 50-летний местный житель, очевидно, заснул в теплом салоне работающего автомобиля и не заметил грозящей ему опасности.

В настоящее время руководством МВД по РМ рассматривается вопрос о поощрении старшего лейтенанта полиции Павла Чуракина.