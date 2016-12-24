Барышни-угонщицы

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Ковылкинским межрайонным следственным отделом СКР по РМ завершено расследование уголовного дела в отношении 22-летней и 16-летней жительниц республики. Они обвиняются в угоне машины. По данным следствия, вечером 25 июня прошлого года девушки в компании знакомых отдыхали на берегу реки Мокша в Ковылкинском районе, куда добрались на автомобиле «Лада Калина». Когда молодые люди уснули, девушки, не спрашивая разрешения у владельца автомашины, завели ее и уехали с посиделок. Управляя автомобилем по очереди, они добрались до села Кочелаево - там машина из-за механических повреждений заглохла. Приезда сотрудников полиции, которых вызвали местные жители, девушки дожидались в салоне автомобиля. В ходе следствия вину барышни признали полностью. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
В Саранске после полутора лет ремонта в субботу открылась «Пятая баня» (по ул. Пролетарской, 90 а). И хотя она работает с 10 утра, любители...
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