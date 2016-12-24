Приговор за «микрофинансовый» разбой

Саранск примет всех, кто любит трудиться и жить по совести
В январе минувшего года в столице Мордовии была образована Межведомственная комиссия городского округа Саранск по рассмотрению заявлений от...
В январе минувшего года в столице Мордовии была образована Межведомственная комиссия городского округа Саранск по рассмотрению заявлений от...
В Саранске после полутора лет ремонта в субботу открылась «Пятая баня» (по ул. Пролетарской, 90 а). И хотя она работает с 10 утра, любители...
В каждой семье есть традиции празднования Нового года. Но есть традиция, которой стараются придерживаться все - Новый год обязательно надо...
Петр Тултаев оценил уборку снега на Юго-Западе
В минувший понедельник на рабочем совещании в мэрии города подводили итоги новогодних и рождественских торжеств в Саранске. Глава города Петр...
В Мордовии оценили качество предоставления медицинских услуг
Саранск вступает в новый год с напряженным бюджетом
В минувший четверг Глава Саранска Петр Тултаев провел встречу с жителями города, имеющими ограниченные возможности по состоянию здоровья. Это...
В Совете Федерации вручили награды победителям VII всероссийского конкурса городов России «Города для детей». По итогам 2016 года Саранск...
18 января православные верующие отмечают Крещенский сочельник, канун Богоявления, или Крещения. В этот день во всех церквях совершается...