Приговор за «микрофинансовый» разбой

Ленинский районный суд вынес приговор 23-летнему инсарцу Дмитрию Сазонову. Он обвинялся в разбойном нападении на организацию «Центрофинанс Групп» в Саранске.

Нападение произошло около 10 часов 21 ноября прошлого года. Дмитрий Сазонов закрыл одеждой лицо, накинул на голову капюшон куртки и вошел в офис компании. В руках у парня был нож. Этот маскарад зафиксировала камера, установленная в зале конторы. Разбойное нападение заняло не больше полминуты. Сазонов подошел к сидевшей за столом сотруднице и потребовал: «Быстро давай всю выручку». 29-летняя менеджер безропотно вытащила из ящика стола картонную коробку из-под обуви и положила на стол. Налетчик выгреб из нее всю наличку, прихватил мобильный телефон сотрудницы фирмы и удалился. Девушка тем временем нажала на тревожную кнопку под столом. Всего добычей налетчика стали 28,5 тысячи рублей и телефон стоимостью порядка 6 тысяч рублей.

Задержали жителя Инсара на следующий день в центральной части города. В тот же день в отношении парня было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Как выяснилось, после нападения Сазонов забежал в находящийся рядом гаражный массив и оставил в импровизированном тайнике нож, телефон и 18,5 тысячи рублей. С собой он взял только «десятку» и отправился на Центральный рынок. Здесь Дмитрий пополнил гардероб - прикупил куртку Nike, кроссовки Reebok, джинсы и рюкзак. От десяти тысяч у парня после покупок остались деньги даже на кафе.

Заметим, что парень к тому моменту уже находился в федеральном розыске. В апреле прошлого года Сазонов был осужден за кражу в Инсарском районе к 1 году 4 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год и 6 месяцев. Но уже в августе схлопотал еще одну судимость и должен был самостоятельно отправиться на 1 год и 5 месяцев в колонию-поселение. Однако он решил в колонию не ездить, а ударился в бега, некоторое время скрывался в Москве. В сентябре был объявлен в федеральный розыск.

В ноябре Сазонов приехал в Саранск и остановился у знакомой. Постоянного источника дохода молодой человек не имел, но при этом работать как-то не сильно стремился. В результате источником для поправки материального благополучия и была определена микрофинансовая организация.

В суде Сазонов вину признал. Фемида приговорила его к 3 годам и 9 месяцам неволи.