Доска позора

В Саранске по действующим Правилам благоустройства установлено, что собственники и арендаторы обязаны содержать в надлежащем состоянии не только помещения магазинов, торговых центров и точек сферы услуг, но и прилегающие к ним территории. Владельцы должны подметать мусор, убирать снег, устранять ледяной покров с входных групп и прилегающих к ним пешеходных тротуаров. Однако не все собственники и арендаторы подходят к этому достаточно ответственно.

Например, нарушение Правил благоустройства территории городского округа Саранск выявлено на Юго-Западе Саранска, где проводилась очередная «мэрская суббота». Осмотр улиц и тротуаров, прилегающих к многоквартирному дому № 15 (корпуса 4 и 5) по ул. Энгельса, показал, что входная группа аптеки «СлоненОК» находится в ненормативном состоянии. Пандус на лестничном сходе аптеки не очищен от снега и наледи. На снежном покрове пандуса наблюдаются следы посетителей аптеки. Пандус не обработан противогололедными материалами, что представляет опасность получения травм посетителями аптеки, особенно людьми с ограниченными возможностями. Следовательно, ответственный за это человек не предпринял вовремя должных мер для надлежащего содержания пандуса.

В Саранске активно реализуется программа «Доступная среда». Пандусами оснащаются городские пешеходные тротуары, общественные учреждения и магазины, многоквартирные дома. В городе работает специальный общественный транспорт. Но того, что все это есть, мало. Главное, чтобы это все было подготовлено и чтобы этими приспособлениями в любой момент могли воспользоваться люди с ограниченными возможностями. К сожалению, из-за безответственности лиц, отвечающих за уборку, собственников и арендаторов некоторых торговых точек доступная среда перестает таковой быть…