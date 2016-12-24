Доска позора

Новогодняя афиша
В каждой семье есть традиции празднования Нового года. Но есть традиция, которой стараются придерживаться все - Новый год обязательно надо...
В каждой семье есть традиции празднования Нового года. Но есть традиция, которой стараются придерживаться все - Новый год обязательно надо...
В Амурской области погиб военнослужащий из Мордовии. Его родственники считают, что причиной произошедшего стала дедовщина
Петр Тултаев оценил уборку снега на Юго-Западе
Глава Мордовии Владимир Волков провел серию встреч с руководителями промышленных предприятий
По словам героев кинокомедии «Кавказская пленница» зараза особенно бурно развивается в организме, ослабленном никотином, алкоголем и...
За два дня до Нового года Глава Мордовии Владимир Волков вручил ключи от школьных автобусов и карет скорой помощи. Церемония передачи ключей...
В деле о «компьютерном убийстве» появился сексуальный подтекст?
Желающих встретиться с человеком, вот уже в четвертый раз подряд признанным самым влиятельным в мире, оказалось предостаточно. В двенадцатой по...
18 января православные верующие отмечают Крещенский сочельник, канун Богоявления, или Крещения. В этот день во всех церквях совершается...
В Совете Федерации вручили награды победителям VII всероссийского конкурса городов России «Города для детей». По итогам 2016 года Саранск...