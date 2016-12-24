Саранские школьники примут участие в конкурсе сочинений «Подвиг героев»

В январе в Саранске проводится муниципальный этап конкурса сочинений «Подвиг героев», посвященных 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза Михаила Девятаева. Мероприятия среди школьников проводятся по инициативе Главы городского округа Саранск Петра Тултаева.

Главная цель конкурса - формирование патриотизма и гражданственности у подрастающего поколения, приобщение детей к историческому прошлому своей страны, родного края, воспитание чувства уважения к ветеранам Великой Отечественной войны, увековечение памяти предков, павших за свободу и независимость Родины, развитие познавательного интереса, стимулирование творческого потенциала детей и подростков.

На первом этапе, предшествовавшем написанию сочинения, ученики 9-11 классов городских школ присутствовали на киноуроке, носившем название «Догнать и уничтожить. Побег лётчика М. Девятаева» и проходившем в кинотеатрах «Россия» и «Луч».

Итог киноурока был подведен в Республиканском дворце культуры. В мероприятии принимал участие кандидат филологических наук, доцент кафедры литературы и методики обучения литературе филологического факультета Мордовского государственного педагогического института им. М.Е. Евсевьева Сергей Стёпин.

Он рассказал школьникам о тяготах, выпавших на долю нашего земляка Михаила Девятаева и всего советского народа в годы Великой Отечественной войны. Ребята с интересом слушали его рассказ о том, как народы нашей страны самоотверженно защищали свой общий дом, свою Родину от нашествия гитлеровской Германии. Состоялось и обсуждение документального фильма о Михаиле Девятаеве.

Как учащиеся восприняли события далеких военных лет, насколько глубоко прониклись значением подвига нашего героя-земляка, станет ясно из их сочинений, представленных на второй этап конкурса, который продлится до апреля.

Конкурс проводится при поддержке АУ «Кинофонд Республики Мордовия», кинотеатра «Россия» - Центра Жерара Депардье, Республиканского дворца культуры, ДК «Луч».