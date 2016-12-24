Саранские школьники примут участие в конкурсе сочинений «Подвиг героев»

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Глава Мордовии Владимир Волков провел серию встреч с руководителями промышленных предприятий
Глава Мордовии Владимир Волков провел серию встреч с руководителями промышленных предприятий
В минувший понедельник на рабочем совещании в мэрии города подводили итоги новогодних и рождественских торжеств в Саранске. Глава города Петр...
В каждой семье есть традиции празднования Нового года. Но есть традиция, которой стараются придерживаться все - Новый год обязательно надо...
В деле о «компьютерном убийстве» появился сексуальный подтекст?
Желающих встретиться с человеком, вот уже в четвертый раз подряд признанным самым влиятельным в мире, оказалось предостаточно. В двенадцатой по...
В Саранске после полутора лет ремонта в субботу открылась «Пятая баня» (по ул. Пролетарской, 90 а). И хотя она работает с 10 утра, любители...
Мордовские «единороссы» прокомментировали итоги XVI съезда партии
В Амурской области погиб военнослужащий из Мордовии. Его родственники считают, что причиной произошедшего стала дедовщина
В Совете Федерации вручили награды победителям VII всероссийского конкурса городов России «Города для детей». По итогам 2016 года Саранск...
18 января православные верующие отмечают Крещенский сочельник, канун Богоявления, или Крещения. В этот день во всех церквях совершается...