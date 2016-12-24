Экс-прокурора района Парамонова заставят заплатить за разбитое служебное авто

Ленинский районный суд Саранска частично удовлетворил исковые требования прокуратуры Мордовии к бывшему прокурору Октябрьского района 50-летнему Николаю Парамонову. Прокуратура требовала взыскать с Парамонова 439 тысяч рублей за разбитое в ДТП служебное авто.

В исковом заявлении прокуратура Республики Мордовия указала, что Николай Парамонов 13 декабря 2015 года, находясь в очередном оплачиваемом отпуске, использовал служебный автомобиль «Ниссан Альмера» для поездки по личным делам в один из районов республики. Он не справился с управлением и слетел с дороги в кювет с последующим опрокидыванием автомобиля.

В результате ДТП иномарка получила серьезные механические повреждения. Согласно заключению автотехнической экспертизы, стоимость восстановительного ремонта автомобиля с учетом износа составила 412 тысяч рублей. Однако проведение восстановительного ремонта эксперт в своем заключении посчитал нецелесообразным, поскольку рыночная стоимость автомобиля составляет 439 тысяч рублей. В связи с этим прокуратура просила взыскать с ответчика именно эту сумму.

В обоснование своих требований прокуратура ссылалась на Трудовой кодекс, который предусматривает обязанность работника по возмещению работодателю причиненного ему прямого ущерба. Согласно закону, материальная ответственность за причиненный ущерб возлагается на работника в случае причинения ущерба не при исполнении трудовых обязанностей.

Николай Парамонов исковые требования не признал, указывая, что он уже понес наказание за данное происшествие, а также сослался на отсутствие денег для возмещения ущерба.

Суд, выслушав стороны, изучив материалы гражданского дела и представленные сторонами доказательства, пришел к выводу, что исковые требования подлежат частичному удовлетворению в сумме 289 тысяч рублей.

Напомним, что в июле прошлого года прокурор Октябрьского района Николай Парамонов был задержан сотрудниками УФСБ по РМ по подозрению в получении взятки в 300 тысяч рублей от директора строительной компании ДСК Кручинкина. По версии следствия, изначально Парамонов настаивал на взятке в 370 тысяч рублей, обещая не использовать свои полномочия прокурора при возможном выявлении в будущем нарушений со стороны ДСК. Директор согласился, но тут же отправился в республиканское УФСБ за помощью. Передача денег состоялась 27 июля возле дома № 77 по улице Советской. Кручинкин подъехал на внедорожнике «УАЗ-Патриот» к условленному месту, именно в салоне этого авто Парамонов и получил взятку 300 тысяч рублей. Остальную часть денег Кручинкин обещал передать позже. После этого появились чекисты и взяли прокурора с поличным. После задержания Парамонов утверждал, что взял деньги в долг, поскольку у него в семье сложилась тяжелая ситуация - проблемы со здоровьем, а тут еще попал в аварию на служебной машине, и, чтобы расплатиться за ремонт авто, нужны были деньги.