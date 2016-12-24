Инспектора ДПС амнистировали за страховые аферы

В Пролетарском суде вынесен приговор страховым махинаторам во главе с инспектором ДПС специализированного батальона ГИБДД МВД по РМ Александром Гусевым. Помимо полицейского подсудимыми по делу проходили Сергей Ежов, Денис Анисимов и Алексей Надев. Все они обвинялись в мошенничестве в сфере страховых выплат, а Гусев еще и в служебном подлоге. В 2013-2014 годах инспектор ДПС и его подельники на махинациях со страховыми выплатами похитили у страховых компаний около 1 миллиона 300 тысяч рублей.



В декабре 2013 года знакомый Александра Гусева на его машине «Ауди Q7», проезжая по улице Октябрьской в Луховке, не справился с управлением и опрокинулся в кювет. В результате данного дорожно-транспортного происшествия иномарка получила механические повреждения передней части и правой стороны кузова. Гусев понял, что это ДТП не вписывалось в условия страховки, и решил инсценировать аварию, чтобы получить-таки страховую выплату. Для этого инспектор уговорил знакомого 40-летнего Алексея Надеева совершить подставное ДТП. Спектакль с аварией Гусев с приятелем разыграли на дороге «Ромоданово - Ивановка» - инспектор подогнал туда свою «Ауди Q7», а Надеев - «УАЗ». Затем инспектор попросил знакомого из Ичалковского отдела ГИБДД прислать коллег и посодействовать в оформлении аварии. Со слов Гусева и Надеева была составлена схема ДТП, по которой виновником являлся водитель «УАЗа». В дальнейшем на основании подложных документов о мифической аварии Гусев получил от страховой компании выплаты в размере около 1 миллиона 100 тысяч рублей. В декабре 2013 года знакомый Александра Гусева на его машине «Ауди Q7», проезжая по улице Октябрьской в Луховке, не справился с управлением и опрокинулся в кювет. В результате данного дорожно-транспортного происшествия иномарка получила механические повреждения передней части и правой стороны кузова. Гусев понял, что это ДТП не вписывалось в условия страховки, и решил инсценировать аварию, чтобы получить-таки страховую выплату. Для этого инспектор уговорил знакомого 40-летнего Алексея Надеева совершить подставное ДТП. Спектакль с аварией Гусев с приятелем разыграли на дороге «Ромоданово - Ивановка» - инспектор подогнал туда свою «Ауди Q7», а Надеев - «УАЗ». Затем инспектор попросил знакомого из Ичалковского отдела ГИБДД прислать коллег и посодействовать в оформлении аварии. Со слов Гусева и Надеева была составлена схема ДТП, по которой виновником являлся водитель «УАЗа». В дальнейшем на основании подложных документов о мифической аварии Гусев получил от страховой компании выплаты в размере около 1 миллиона 100 тысяч рублей.

А уже спустя несколько месяцев, весной 2014 года, Александр Гусев приехал на автомобиле «ВАЗ-21150» в автосервис «AUTO CITY», что на улице Строительной, 11«а». После проведения технических работ по обслуживанию авто Гусев стал выезжать на «пятнадцатой» из сервиса и по невнимательности врезался в «RENAULT LOGAN» и помял его. Машина принадлежала знакомому инспектора, 29-летнему слесарю сервиса Денису Анисимову. Гусев пообещал парню возместить ущерб, но при этом явно не горел желанием платить деньги за аварию из собственного кармана. ДПСник вновь решил использовать проверенную схему с инсценировкой аварии, дабы развести страховую на деньги. Своими планами он поделился с Анисимовым, и тот согласился на махинацию. Гусев взял у знакомого документы на автомашину «MAZDA 3» и страховой полис, а затем попросил аварийного комиссара составить схему ДТП об аварии, которая якобы произошла вечером 22 мая на перекрестке улицы Большевистской и Промышленного проезда. По бумагам ДТП произошло между «RENAULT LOGAN» и «MAZDA 3». Александр Гусев от имени другого инспектора оформил липовое ДТП с повреждениями авто, причем виновным был признан водитель японской иномарки. В результате представления в страховую компанию ложных данных Анисимову в качестве страхового возмещения были выплачены 108 тысяч рублей. Примечательно, что изначально страховая оценила ущерб всего в 17 тысяч рублей, но Гусева такая сумма не устроила, он провел независимую оценку ущерба, которая добавила еще 91 тысячу рублей. Эту сумма была взыскана со страховой через суд.

Вообще, Александр Гусев частенько обслуживал свою «Ауди Q7» у знакомых в автосервисе «AUTO CITY». В какой-то момент у инспектора перед сотрудниками сервиса образовался долг в 55 тысяч рублей за работы и купленные запчасти. В июне 2014 года инспектор заметил в автосервисе помятый «RENAULT MEGANE II», он принадлежал одному из работников автосервиса Сергею Ежову. У инспектора тут же родился план организации подставного ДТП, что позволило бы ему рассчитаться с долгами и даже «заработать». Своими мыслями Гусев поделился с Ежовым, и тот согласился участвовать в афере. Подставное ДТП между «ВАЗ-21093» и «RENAULT MEGANE II» устроили 16 августа на перекрестке улиц Титова и Строительной. Гусев оформил соответствующие документы, а получить выплату со страховой было делом техники. За мнимое ДТП страховщикам пришлось заплатить 120 тысяч рублей.

Проворачивая все эти махинации на фиктивных ДТП, Александр Гусев из корыстной заинтересованности вносил в официальные документы заведомо ложные сведения, то есть совершил служебный подлог.

Криминальная деятельность сотрудника ДПС и подельников была пресечена следователями регионального управления Следственного комитета России совместно с сотрудниками УФСБ по РМ при содействии оперативников МВД по РМ.

Как только стало известно о страховых махинациях, в отношении Александра Гусева полицейским ведомством была проведена служебная проверка, по результатам которой инспектор ДПС был отстранен от исполнения служебных обязанностей.

При вынесении приговора Александру Гусеву суд учел такие смягчающие обстоятельства, как добровольное возмещение ущерба, отсутствие судимости, полное признание вины, положительные характеристики с места жительства и места работы, наличие грамот и наград, участие в боевых действиях. В отношении Надеева и Анисимова суд также учел добровольное возмещение ущерба, признание вины и наличие несовершеннолетних детей.

Приговором суда Гусеву назначено наказание в виде 2 лет 2 месяцев, Надееву - 1 года 3 месяцев, Анисимову - 1 года 2 месяцев лишения свободы, всем условно. В отношении Сергея Ежова уголовное дело было прекращено в суде в связи с примирением сторон и возмещением причиненного ущерба. Однако это еще не все. Все трое осужденных были освобождены от назначенного наказания в связи с амнистией в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Судимость с Гусева, Надеева и Анисимова была снята.

Алексей НИКОЛАЕВ