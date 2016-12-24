Саранск примет всех, кто любит трудиться и жить по совести

В январе минувшего года в столице Мордовии была образована Межведомственная комиссия городского округа Саранск по рассмотрению заявлений от участников Государственной программы «Оказание содействия добровольному переселению в Республику Мордовия соотечественников, проживающих за рубежом, на 2015-2020 годы». В нее вошли представители органов местного самоуправления и различных учреждений и ведомств: Департамента по социальной политике и Жилищного управления Администрации городского округа Саранск, Управления по вопросам миграции МВД по РМ, «Социальной защиты населения по городскому округу Саранск», «Центра занятости населения Саранска», работодатели и другие. Всего в состав комиссии вошли 14 человек. Возглавила ее заместитель Главы Администрации городского округа Саранск - директор Департамента по социальной политике Жанна Пичугина.

В минувшем году в комиссию для рассмотрения поступило 145 анкет от потенциальных участников программы. 112 из них (77,2%) поступили от граждан, проживающих на территории Республики Мордовия. 33 анкеты (22,8%) - от граждан, находящихся за пределами нашего региона.

Наибольшее количество анкет поступило от граждан Таджикистана - 63 (43%), Украины - 35 (24%), Армении - 16 (11%), Узбекистана - 12 (8%), Казахстана - 7 (5%), далее идут Киргизия, Молдова, Белоруссия, Туркмения и Азербайджан.

Анкеты от граждан, изъявивших желание участвовать в программе, поступают в Центр занятости города Саранска. Сотрудники Центра занятости изучают поступившие от потенциальных участников программы сведения: об образовании, квалификации и опыте работы, степени знания русского языка, необходимого им в дальнейшем при исполнении трудовых обязанностей. По итогам предварительного изучения анкет формируются предложения для каждого участника программы, касающиеся трудоустройства.

Анализ анкет за 2016 года показывает, что среди подавших заявления на участие в программе высшее образование имели 72 человека, среднее профессиональное образование - 48, начальное профессиональное образование - 17, среднее общее и основное общее образование - 8 человек. При этом мужчины составляли от общего количества 62%, а женщины - 38%.

По результатам рассмотрения Межведомственной комиссией анкет количество положительно согласованных представленных материалов составило 60% (87 из 145). Решения комиссии об отказе в согласовании в основном принимались по причинам, связанным с несоответствием у потенциального участника Программы заявленной квалификации практическим навыкам и умениям, отсутствием документов, подтверждающих квалификацию и опыт работы.

Большинство несогласованных анкет относилось к жителям Таджикистана, Узбекистана и Армении. Необходимо отметить, что в 2016 году, как и годом ранее, наблюдалась тенденция переселения в Мордовию, в частности в Саранск, именно граждан Таджикистана, поработавших разнорабочими в таких регионах, как Москва и Московская область, где не действует программа.

Они стремились всеми правдами и неправдами, даже не зная языка, обосноваться у нас и получить право на участие в программе. Межведомственная комиссия единогласно отказывала в согласовании анкет таким претендентам.

Если же говорить в целом, то в течение минувшего года в городской округ Саранск въехали 211 участников программы. При этом 152 человека относились к трудоспособному возрасту. Из них на конец года было трудоустроено 104 человека. В наступившем 2017 году работа по переселению соотечественников в Саранск в рамках утвержденной государственной программы продолжается.

Как отмечают в Департаменте по социальной политике, подавляющее большинство соотечественников, прибывающих к нам из-за рубежа, хорошо адаптируются и стабильно трудятся в организациях города, их дети без особых проблем зачисляются и обучаются в муниципальных общеобразовательных учреждениях или воспитываются в детских садах.

«Мы рады, когда в наш город переселяются трудолюбивые, добрые люди, принимающие наши обычаи и традиции. И очень надеемся, что гостеприимный и открытый город Саранск станет для них, так же как и для нас, родным и любимым», - говорят сотрудники департамента.