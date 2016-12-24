«Подход сзади»

В Октябрьском районном суде продолжается рассмотрение уголовного дела об убийстве 37-летнего инженера-программиста «Электровыпрямителя» Евгения Люлина. В его гибели обвиняется 30-летний диспетчер госучреждения «Госинформ» Александр Трофимов. Во время застолья более молодой оппонент в банальном споре «у кого круче компьютер» схватил топор и дважды обрушил на голову приятеля, а потом нанес еще 15 ножевых ранений уже мертвому на тот момент другу. «ВС» стало известно, что в деле произошел неожиданный поворот. До недавнего времени Трофимов утверждал, что расправился с приятелем из-за пьяного спора по компьютерному «железу». Однако эта версия, судя по всему, по делу уже не является основной. Вероятно, в убийстве компьютерщика появился сексуальный подтекст.

Убийство

Изначально версия расправы над Люлиным выглядела так - 12 сентября Трофимов с приятелем Евгением отмечали профессиональный праздник программистов в доме № 32 по улице Лихачева. Приятели выпили пива и, когда оба захмелели, принялись обсуждать компьютерное «железо». Люлин при этом рьяно отстаивал превосходство графических карт фирмы NVIDIA, тогда как Трофимов бился за AMD Radeon. Александр Трофимов утверждал, что по пьяной лавочке дело дошло до оскорблений. Взбешенный, он схватил кухонный топорик и дважды ударил острием по голове оппонента. А спустя какое-то время взял нож и вонзил в уже мертвое тело товарища более 10 раз!После расправы Трофимов снял с убитого окровавленную одежду и сложил в отдельный пакет. Тело приятеля (на нем оставались трусы и носки) Александр завернул в строительную прозрачную целлофановую пленку. Около часа ночи он взвалил на себя труп, вытащил из квартиры на улицу и затолкал в багажник своей «Нивы». Александр вывез тело за завод «Резинотехника» и выбросил его в лесопосадки, а окровавленные вещи жертвы - в реку. В квартире компьютерщик устроил генеральную уборку - замыл, как ему казалось, все следы крови, по нескольку раз перестирал окровавленное покрывало и другие вещи. Когда к нему нагрянули сотрудники полиции с расспросами о пропавшем приятеле, программист заверил, что Люлин ушел от него ночью. Правда, после разговора с оперативниками Трофимов занервничал, стал переживать, что труп Люлина могут найти. Следующей ночью Александр сел в машину и снова отправился в лесопосадки за «Резинотехникой», отыскал тело приятеля, облил труп бензином и поджег. Через несколько дней в квартиру Трофимова вновь пришли следователи - на этот раз вместе с криминалистами. Хотя внешне в квартире все было абсолютно чисто, специалисты с помощью современной техники обнаружили следы замытой крови. Отпираться дальше было бессмысленно.

Закрытый процесс

На одном из судебных заседаний адвокат Александра Трофимова заявил ходатайство, в котором просил председательствующего сделать процесс закрытым для прессы, поскольку по делу будут оглашены интимные подробности из жизни его фигурантов. Суд ходатайство защитника удовлетворил, и сейчас процесс рассматривается за закрытыми дверьми. Видимо, у суда были веские основания принять такое решение.

О каких интимных подробностях может идти речь, можно только догадываться. Александр Трофимов и Евгений Люлин познакомились несколько лет назад во время отдыха на турбазе «Сура» - их поселили в одном домике. С тех пор они периодически встречались, выпивали, общались. Парней связывало общее увлечение - компьютерные технологии, а возможно, и не только это. Оба были не женаты. Все это может натолкнуть на определенные размышления.

Предположительно Трофимов с защитником выдвинул популярную в последнее время в Саранске версию - дескать, обвиняемый расправился с Евгением Люлиным из-за того, что тот оказывал ему интимные знаки внимания. Шокированный нетрадиционным подкатом своего приятеля Трофимов вспылил, схватился за топор и убил Евгения. Теперь обвиняемый утверждает, что убил Люлина в состоянии аффекта (а это максимум 3 года колонии, тогда как сейчас бывшему диспетчеру «Госинформа» грозит до 15 лет неволи).

Специалисты тут же зададут резонный вопрос - какой может быть аффект, когда Трофимов был пьян? Любой эксперт скажет, что в состоянии алкогольного опьянения аффекта не бывает. Однако и здесь все не так просто. Действительно, Трофимов в беседе со следователем утверждал, что вместе с Люлиным они выпили где-то по три литра пива на человека. Но официально освидетельствования Александра на опьянение проведено не было, все было записано только с его слов. И сейчас, судя по всему, он от своих слов отказывается и утверждает, что был трезв как стеклышко.

На самом ли деле Люлин подкатывал к Трофимову с интимным предложением или это только позиция защиты, дабы существенно скостить срок наказания клиенту? В этом вопросе должен разобраться суд. Так или иначе, подобная позиция понятна с юридической точки зрения. Как показывает судебная практика, даже если исключить из дела возможное состояние аффекта и учесть аморальность поведения жертвы, то при таких обстоятельствах суд вполне может скостить срок почти наполовину.

Тем более что в Мордовии уже было несколько примеров громких преступлений на гомосексуальной почве, в которых суд из максимально возможных 15 лет неволи наказывал подсудимых более мягким наказанием.

«За кого ты меня принимаешь?»

Так, в 2015 году Пролетарский районный суд приговорил к 7 годам и 6 месяцам неволи 20-летнего студента Института физики и химии МГУ им. Н.П. Огарева Артема Данейкина за убийство знакомого парня. Студент зарезал актера театра «Крошка» 28-летнего Вадима Скрипку из-за его непристойного предложения вступить в половую связь.

Молодые люди познакомились на репетиции театрализованного представления ко Дню Победы на стадионе «Старт». Скрипку и Данейкина познакомил отец Артема - раньше мужчина тоже работал актером в театре «Крошка», а затем на предпринимательских началах занимался привлечением людей творческой профессии к зрелищно-развлекательным мероприятиям. Очередная встреча новых знакомых произошла уже на генеральной репетиции 8 мая. По ее окончании Вадим и Артем отправились выпить пива, а затем Скрипка пригласил Артема к себе домой - у него в квартире в заначке оставалась бутылка мордовского бальзама. Студент согласился. Артем Данейкин утверждал, что они выпили бутылку бальзама, и через какое-то время Скрипка отправился курить на балкон, предложив некурящему Данейкину составить компанию. Артем вышел подышать свежим воздухом. Но тут, по словам молодого человека, Скрипка стал к нему приставать - «гладить по бедрам, пытался поцеловать в шею». Артем оттолкнул хозяина дома и вернулся на кухню. Но Вадим не унимался и уже в квартире продолжил оказывать парню недвусмысленные знаки внимания, а потом и прямо предложил вступить с ним в половую связь.

«За кого ты меня принимаешь?» - вспылил Данейкин. Вадим не унимался: «Да ладно, чего там! Тебе понравится». Тот факт, что Скрипка принял его за парня нетрадиционной сексуальной ориентации, сильно разозлил Данейкина. Артем схватил нож и 5 раз ударил хозяина квартиры - ранения пришлись в живот, ногу и грудь. Врачи «скорой помощи» до больницы актера так и не довезли, он скончался по дороге от острой кровопотери.

Во время процесса адвокат Данейкина уверял, что после неожиданного предложения Скрипки вступить с ним в половую связь традиционно ориентированный в сексуальной сфере Данейкин впал в состояние аффекта, а потому и схватился за нож. Однако эксперты аффекта не усмотрели, поскольку Артем был пьян. Но суд учел аморальность поведения жертвы, другие смягчающие обстоятельства и приговорил парня к 7 годам и 6 месяцам неволи.

Зарезал соседа за сексуальные приставания

Еще один похожий процесс об убийстве на почве нетипичных сексуальных приставаний также рассматривался в Пролетарском суде. По этому делу 43-летний Дмитрий Ефремов обвинялся в убийстве соседа, 44-летнего Анатолия Захаркина. Он также зарезал «милого» за «подход сзади».

- Я предложил Захаркину выпить, - рассказал в суде Ефремов. - Анатолий расположился на диване, а я на табурете, между нами находился кухонный стол. Где-то в половине первого ночи я решил переключить программу на телевизоре, но пульт куда-то подевался. Тогда привстал с табурета и наклонился к телевизору, чтобы переключить канал вручную. В этот момент я почувствовал, что ко мне подошел Захаркин и, обняв сзади, стал прижиматься. Я повернулся к нему и увидел, что у Анатолия расстегнута олимпийка, а штаны и трусы спущены... Я понял, что Анатолий решил совершить со мной акт мужеложства.

Меня очень разозлило поведение соседа, поскольку он посчитал меня гомосексуалистом, а я им не являюсь. У меня возникло резкое ощущение неприязни к Захаркину, и я решил его убить.

Я схватил со стола кухонный нож и стал бить им Анатолия в грудь, лицо и шею. Сначала сосед стоял на ногах около дивана, а затем начал пятиться спиной к входной двери в комнату. Пока он пятился, я продолжал бить ножом, делал это до тех пор, пока Анатолий не упал на пол у входной двери. Я нанес около 20 ударов ножом. Признаков жизни он не подавал, но глаза его были открыты.

…Я родился еще в СССР, служил в Советской армии, летал на военном вертолете, всегда учился, работал. Считал себя достойным гражданином своей страны. Такое поведение, связанное с половыми извращениями и тому подобным, - что-то далекое от моего сознания. Для меня половые извращения - эта одна из стадий деградации личности. Такие люди, как правило, не имеют семьи и ведут общество к вырождению. Гомосексуализм раньше всегда был тяжелым грехом, чуть позже это стали считать менее тяжким грехом, а сейчас в обществе это и вовсе норма. У меня встает вопрос - а что же тогда будет завтра? Тот, кто не извращенец, значит, будет считаться тем, кто отклоняется от нормы? Такие мысли всегда были в моем сознании. Поэтому в той ситуации мой мозг не справился, и я совершил этот грех, это преступление.

Судом Дмитрий Ефремов был признан виновным в убийстве и приговорен к 8 годам и 6 месяцам в колонии строгого режима.

Алексей НИКОЛАЕВ

