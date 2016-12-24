В республике продлена программа льготной ипотеки

Об этом официально уведомило на минувшей неделе Министерство социальной защиты населения РМ. Сообщается, в частности, что согласно Постановлению Правительства Мордовии от 26 декабря 2016 года программа государственной поддержки граждан, предусматривающая предоставление социальных выплат на возмещение части процентной ставки, будет действовать еще, как минимум, до 1 марта.

Правила получения выплат через учреждения соцзащиты остаются неизменными. При получении заемщиком кредита по ставке до 12 процентов годовых в период с 8 июля 2015 г. по 1 марта 2017 г. фактический размер выплат составит 5%. Разницу же компенсирует республиканский бюджет. Претендовать на возмещение части процентной ставки могут, например, работники бюджетной сферы и организаций, высококвалифицированные специалисты, занятые разработкой наукоемких инновационных проектов, многодетные семьи, инвалиды и семьи с детьми-инвалидами, а также участники программы «Жилье для российской семьи». Совокупный доход семьи, нуждаемость в улучшении жилищных условий значения не имеют. Главное, чтобы стоимость квадратного метра приобретаемого на первичном рынке помещения не превысила 44 тыс. рублей. Жилье, само собой, должно находиться на территории республики.

Добавим, что с момента старта программы уже свыше 2 тысяч семей изъявили желание приобрести жилье на льготных условиях. На эти цели было дополнительно направлено несколько миллиардов рублей. Принятые меры позволили существенно стабилизировать ситуацию на рынке. Если в 2015 г. в эксплуатацию было сдано менее 325 тысяч кв. метров жилья, то в прошлом - почти 330 тысяч. В 2017 году построить предполагается не менее 335 тыс. кв. метров жилья.