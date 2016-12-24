Руководство хлебокомбината не выплачивало зарплату рабочим

Пролетарским межрайонным следственным отделом СКР по РМ расследуется уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работникам АО «Саранский хлебокомбинат».

По версии следствия, руководители Саранского хлебокомбината нарушили как требования российской конституции, так и трудовое законодательство. При наличии финансовой возможности с апреля по июнь 2016 года они умышленно полностью не выплачивали свыше двух месяцев заработную плату работникам. По предварительным данным, сумма задолженности перед 286 работниками составила порядка 2 миллионов рублей. Для установления точной суммы задолженности следователем назначены судебно-бухгалтерские экспертизы.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления и лиц, причастных к его совершению. В рамках расследования будут приняты все возможные меры для возмещения причиненного потерпевшим вреда.