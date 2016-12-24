В селе Уголек сгорела семья

Вечером 15 января в селе Уголек Зубово-Полянского района при возгорании жилого дома погибли три человека - 46-летняя женщина и двое ее сыновей в возрасте 23 и 5 лет. По предварительной версии, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем, очевидно, при курении.

Густые клубы дыма повалили из одноэтажного кирпичного дома по улице Молодежной около девяти часов вечера. Жилище было поделено на две семьи. Возгорание началось в половине семьи Бебишевых, где проживали 46-летняя Валентина Бебишева и два ее сына, 23-летний Андрей и 5-летний Артем. Хозяйка квартиры являлась инвалидом II группы. По трагической случайности от угарного газа 12 лет назад погиб её супруг. Пять лет назад женщина стала сожительствовать с мужчиной из соседнего села и родила от него сына Артема. В дальнейшем отношения у Валентины с новым избранником не заладились, в итоге детей она воспитывала одна. Надо сказать, что младший сын отставал в развитии, а вот старший Андрей, наоборот, хорошо учился в школе и даже поступил на учебу в московский вуз, но на втором курсе из-за нехватки денег перевелся на заочное отделение и устроился на работу вахтовым методом.

Односельчане утверждают, что, несмотря на сложность ситуации, в том числе со здоровьем, погибшую семью Бебишевых неблагополучной назвать нельзя. Правда, в последнее время Андрей вёл замкнутый образ жизни и стал злоупотреблять спиртными напитками, часто закрывался в комнате и никого к себе не пускал. Вечером, когда возник пожар, он также уже успел принять на грудь. И огонь стал распространяться именно из его комнаты.

Когда из дома повалил дым, Валентина Бебишева попыталась спасти младшего Артема, взяла его на руки, накрыла лицо полотенцем и понесла к выходу. Однако разбушевавшееся пламя преградило путь. Эвакуироваться можно было бы через окно, но на это сил у женщины, видимо, уже не хватило.

К моменту прибытия пожарно-спасательных подразделений происходило горение внутри дома на площади 90 кв. м. Для тушения пожара внутри помещения было создано звено газодымозащиты. Во время тушения сотрудники МЧС обнаружили в здании три обгоревших трупа - Валентину Бебишеву и ее сыновей.

По информации МЧС Мордовии, техническую причину (электропроводка, газовое оборудование и т.д.) возникновения пожара эксперты уже исключили. Пожар возник из-за неосторожного обращения с огнём. Скорее всего, из-за курения. Именно неосторожность и пьянство одного человека погубили и его самого, и всю его семью.

В другой квартире загоревшегося дома проживала семья из 6 человек, в том числе 4 детей. Они самостоятельно покинули помещение, никто из них не пострадал. Пожарным удалось отстоять от огня их квартиру.

По данному факту Зубово-Полянским межрайонным следственным отделом по Республике Мордовия организовано проведение доследственной проверки. В настоящее время для установления причины смерти погибших, а также причины возгорания назначены соответствующие судебные экспертизы.