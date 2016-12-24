Сын похитил со счета отца 400 тысяч рублей

Житель Саранска отправился в банк для переоформления договора по вкладу и неожиданно обнаружил, что с его счетов пропали 400 тысяч рублей. По словам сотрудников финансового учреждения, деньги были выведены со счетов через мобильный банк.

Потерявший такую крупную сумму горожанин написал заявление в полицию с просьбой разобраться с исчезновением денег и найти похитителя. Правоохранители довольно быстро вычислили виновного. Им оказался 21-летний сын владельца банковских счетов. Выяснилось, что парень снимал деньги с родительских счетов с июня по сентябрь 2016 года. Он узнал реквизиты лицевого счета родителей и, используя телефон отца, через мобильное приложение, получил необходимые данные, а затем через ноутбук небольшими суммами совершал переводы денег на свою карту. Впоследствии он обналичивал их в банкомате и тратил на развлечения.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Кража».