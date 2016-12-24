Студент до смерти забил сожителя матери своей девушки

В селе Селищи Краснослободского района 18-летний студент промышленного техникума Денис Пупков до смерти забил 56-летнего безработного Рината Бикмаева. Мужчина жил с родительницей девушки парня. Расправа произошла в загульные январские праздники. Из-за чего Денис Пупков накинулся с кулаками на сожителя матери своей подруги, парень и сам толком вспомнить не может.

Все случилось 5 января, словесная перепалка между мужчинами привела к тому, что юноша принялся избивать Бикмаева руками и ногами. Причиной конфликта послужило то, что Ринат Бикмаев якобы нелестно стал отзываться о сожительнице, Денис заступился за мать своей подруги. Пупков отделал своего оппонента так, что мужчина на протяжении четырех дней не мог встать с постели. 9 января, когда Бикмаеву стало совсем плохо, домочадцы решили вызвать «скорую помощь». Медики госпитализировали пострадавшего в местную больницу. Однако спасти пациента врачи так и не смогли, он скончался в медицинском учреждении.

Вскоре Денис Пупков был задержан сотрудниками полиции. Парень своей причастности к совершенному преступлению не отрицает. Краснослободским межрайонным следственным отделом СКР по Республике Мордовия возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».