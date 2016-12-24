Студент до смерти забил сожителя матери своей девушки

Происшествия

В селе Селищи Краснослободского района 18-летний студент промышленного техникума Денис Пупков до смерти забил 56-летнего безработного Рината Бикмаева. Мужчина жил с родительницей девушки парня. Расправа произошла в загульные январские праздники. Из-за чего Денис Пупков накинулся с кулаками на сожителя матери своей подруги, парень и сам толком вспомнить не может. 
Все случилось 5 января, словесная перепалка между мужчинами привела к тому, что юноша принялся избивать Бикмаева руками и ногами. Причиной конфликта послужило то, что Ринат Бикмаев якобы нелестно стал отзываться о сожительнице, Денис заступился за мать своей подруги. Пупков отделал своего оппонента так, что мужчина на протяжении четырех дней не мог встать с постели. 9 января, когда Бикмаеву стало совсем плохо, домочадцы решили вызвать «скорую помощь». Медики госпитализировали пострадавшего в местную больницу. Однако спасти пациента врачи так и не смогли, он скончался в медицинском учреждении.
Вскоре Денис Пупков был задержан сотрудниками полиции. Парень своей причастности к совершенному преступлению не отрицает. Краснослободским межрайонным следственным отделом СКР по Республике Мордовия возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
НАШИ ВНУТРЕННИЕ РЕЗЕРВЫ

В минувшие выходные в спортивном комплексе КСШОР состоялся чемпионат Мордовии. Турнир, собирающий тяжелоатлетов из различных уголков нашей...
Паровоз под откос

Парочка из Рузаевки своровала деталей на 4 тысячи, а нанесла ущерб на 4 миллиона

Золотой год

В составе национальной сборной учащиеся Республиканского лицея для одаренных детей завоевали в 2016 году тринадцать мировых наград

Топ 10 спасений 2016 года

ГУ МЧС России по Республике Мордовия в четвёртый раз представило рейтинг самых запоминающихся спасений года. При его составлении учитывались...
Новогодняя афиша

В каждой семье есть традиции празднования Нового года. Но есть традиция, которой стараются придерживаться все - Новый год обязательно надо...
Дымовая завеса

По словам героев кинокомедии «Кавказская пленница» зараза особенно бурно развивается в организме, ослабленном никотином, алкоголем и...
Бюджет-2017 принят

Это случилось на прошедшей в минувший понедельник четвертой сессии Государственного собрания Мордовии. Ранее проект главного финансового...

Конкурс красоты

№2  Арина

 Посмотреть все фотографии