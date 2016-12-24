Алексей Батраков дает мастер-классы для венгерского балета

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Главный балетмейстер Музыкального театра имени И.М. Яушева Алексей Батраков в эти дни работает с труппой венгерского театра из города Шопрон. С 14 по 21 января он проводит мастер-классы для артистов Шопрон Балета, обучает их актерскому мастерству и пластической выразительности в хореографии. Поездка мордовского хореографа в Венгрию стала ответом на весенний визит коллег из Шопрона - тогда главный балетмейстер их театра Андрош Патаки занимался с нашей балетной труппой. Сотрудничество между театрами стало возможно благодаря соглашению о сотрудничестве, заключенному в 2015 году в ходе визита мордовской делегации в Венгрию.
Следует отметить, что Шопрон Балет танцует исключительно современную хореографию.  В балетмейстерском багаже Алексея Батракова, напомним,  помимо современных балетов имеется ряд классических постановок, таких как «Щелкунчик» и «Лебединое озеро» Петра Ильича Чайковского (хореографическая редакция), «Тысяча и одна ночь» Фикрета Амирова (хореографическая редакция). Поэтому сотрудничество наших театров особенно интересно, а обменные гастроли стали бы большим событием в жизни мордовской столицы и старинного венгерского города. Возможно, в ходе дальнейшего сотрудничества театров состоится и обмен солистами балетных трупп.

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