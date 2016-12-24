Смертельное селфи

Дымовая завеса
По словам героев кинокомедии «Кавказская пленница» зараза особенно бурно развивается в организме, ослабленном никотином, алкоголем и...
По словам героев кинокомедии «Кавказская пленница» зараза особенно бурно развивается в организме, ослабленном никотином, алкоголем и...
В минувший понедельник на рабочем совещании в мэрии города подводили итоги новогодних и рождественских торжеств в Саранске. Глава города Петр...
Это случилось на прошедшей в минувший понедельник четвертой сессии Государственного собрания Мордовии. Ранее проект главного финансового...
За два дня до Нового года Глава Мордовии Владимир Волков вручил ключи от школьных автобусов и карет скорой помощи. Церемония передачи ключей...
В составе национальной сборной учащиеся Республиканского лицея для одаренных детей завоевали в 2016 году тринадцать мировых наград
В ближайшую субботу 24 декабря во всех районах города пройдет большая продовольственная ярмарка, в которой примут участие предприятия торговли...
В минувший четверг Глава Саранска Петр Тултаев провел встречу с жителями города, имеющими ограниченные возможности по состоянию здоровья. Это...
Желающих встретиться с человеком, вот уже в четвертый раз подряд признанным самым влиятельным в мире, оказалось предостаточно. В двенадцатой по...
Стараниями нескольких деятелей село Белозерье Ромодановского района вновь взбаламутило интернет-пространство. В сети появились фотографии...
Петр Тултаев оценил уборку снега на Юго-Западе