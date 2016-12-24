Смертельное селфи

Селфи на высоте стоило жизни молодому жителю Саранска, парень рухнул с 8-го этажа, пытаясь сделать красивое фото на фоне неба. Трагедия произошла накануне Нового года. 30 декабря 27-летний безработный Максим Кондратьев созвонился с приятелем Евгением. Парни договорились встретиться на улице и выпить портвейна. Встреча произошла днем. Недолго думая, Максим и Евгений решили отметить встречу в подъезде соседнего дома. Парни поднялись на 8-й этаж и вышли на подъездный балкон для сушки белья. Стоит сказать, что жильцы дома предусмотрительно заколотили выход на балкон, но это не остановило отмечающих. Приятели выпили вина, и Максим Кондратьев заявил, что сейчас будет делать селфи на высоте. - «Всегда мечтал сделать такое фото!». На глазах у товарища он пролез через проем бетонного ограждения сушилки и стал фотографироваться. Потом вернулся на балкон, где молодые люди допили спиртное.

Однако Кондратьев не унимался: «Сейчас еще пару последних снимков на фоне неба сделаю!». Парень как в воду глядел, снимки действительно оказались в его жизни последними. Евгений просил приятеля не делать этого и понапрасну не рисковать жизнью, но Максим не послушал совета и снова вылез через проем, встал на бетонное перекрытие, сделал пару снимков, но не удержался и сорвался вниз. Когда его друг спустился вниз, Максим лежал на асфальте и уже не подавал признаков жизни. Врачи «скорой помощи» констатировали смерть от полученных после падения с высоты травм.

На странице Максима Кондратьева в социальной сети масса фотографий, видно, что парень очень любил фотографироваться, как один, так и с многочисленными друзьями. Известно, что он окончил Саранский экономический колледж, но в последнее время нигде не работал. По словам его знакомых, Максим увлекался музыкой.

По факту гибели парня Пролетарским межрайонным следственным отделом СКР по Республике Мордовия проводится доследственная проверка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.