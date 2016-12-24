Зарегистрировать недвижимость для заявителей теперь стало проще и удобнее

Филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Республике Мордовия информирует, что в настоящее время сведения, содержавшиеся в кадастре недвижимости и реестре прав, вошли в состав Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

Ранее кадастровый учет и регистрация прав были разными процедурами. Теперь, в соответствии с вступившим в силу с 1 января 2017 года новым законом, граждане могут одновременно подавать заявления на кадастровый учет и регистрацию прав. Благодаря созданию Единого государственного реестра недвижимости проведение данных операций с недвижимостью значительно экономит время граждан, делает их более удобными.

Сведения из ЕГРН можно запросить в центрах государственных услуг «Мои документы», в филиале Кадастровой палаты, почтовым отправлением либо в электронном виде через портал Росреестра www.rosreestr.ru. В Мордовии для удобства граждан во всех муниципальных районах действуют многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг. Введение комплексной системы учета и регистрации объектов недвижимости предполагает взаимодействие территориальных подразделений Росреестра, регулярный информационный обмен с офисами МФЦ, региональными органами власти и различными ведомственными структурами.

Следует учитывать, что в электронном запросе сведений об объекте недвижимости надо указывать кадастровый номер такого объекта. Узнать кадастровый номер объекта недвижимости можно также на портале Росреестра с помощью онлайн-сервисов: «Публичная кадастровая карта» и «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online».





