Как купить электронный полис ОСАГО?

С 1 января 2017 года автовладельцы имеют возможность заключить договор обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства (ОСАГО) в электронном виде.

С начала года в ГИБДД поступает масса звонков с просьбой объяснить, как именно можно купить электронную страховку и что для этого нужно. Как сообщили в республиканской Госавтоинспекции, для этого необходимо заполнить на официальном сайте страховой компании соответствующее заявление и заплатить за нее с помощью банковской карты либо посредством электронной платежной системы, интернет-банка, если такая возможность предоставлена страховщиком на данном сайте.

При заполнении заявления может потребоваться предоставление сведений паспорта или иного удостоверяющего личность документа (если страхователем является физическое лицо), свидетельства о государственной регистрации юридического лица (если страхователем является юридическое лицо). Также могут потребоваться документ о регистрации транспортного средства, водительское удостоверение допущенного к управлению транспортным средством, а также диагностическая карта, содержащая сведения о соответствии транспортного средства обязательным требованиям безопасности транспортных средств. Такие сведения могут быть предоставлены страховщику через электронную почту.

Если по не зависящим от вас причинам заключить договор страхования в течение 30 минут с момента направления через сайт страховщика надлежащим образом оформленного заявления о заключении электронного договора ОСАГО не удалось, об этом факте вы можете проинформировать по телефону горячей линии (8-800)250-40-72, в сети интернет в интернет-приемную Банка России на сайте www.cbr.ru, а также по адресу: 603008, г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, д. 26, либо в службу по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров Банка России по адресу: 107016, г. Москва, ул. Неглинная, д. 12, тел. 8-800-250-40-72. Информацию об указанных фактах можно также направлять в Российский союз автостраховщиков по адресу: 115093, г. Москва, ул. Люсиновская, д. 27, стр. 3, тел 8-800-200-22-75, электронная почта: request@autoins.ru, сайт: www.autoins.ru.