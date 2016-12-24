«Мы знали, что так получится!»

Минувшая неделя ознаменовалась для Мордовии страшной трагедией. 11 января в Рузаевском селе Красное Сельцо в своем доме заживо сгорели две малолетние девочки. Сестры Кристина и Настя Наумовы в момент возгорания находились с пьяным сожителем своей бабушки. Пока неизвестно, из-за чего произошел пожар, но выбраться из охваченного огнем дома дети не смогли. Их «няньке» повезло чуть больше - мужчину извлекли из горящего строения прохожие. Врачам удалось сохранить ему жизнь. Подробности страшной трагедии - в материале корреспондента «ВС».

«Мне больше не с кем их оставить!»

Пятница 13 января. Возле красносельской школы стоит пожарная машина. Огнеборцы проводят профилактическое занятие с учениками. На соседней улице в этот момент в «газель» грузят два закрытых детских гробика с останками Кристины и Насти Наумовых. Нагляднее примера того, к чему приводит неосторожное обращение с огнем, трудно придумать. Сказать, что трагедия, произошедшая в Красном Сельце 11 января, шокировала местных жителей, значит, просто промолчать. Семья Наумовых была в селе, что называется, на виду. Во-первых, потому что многодетная. Во-вторых… Разное рассказывают местные об этой семье.

До недавнего времени Наумовы занимали одну половину двухквартирного жилого дома на улице Садовой. В небольшом помещении жили 28-летняя доярка Елена с тремя дочерьми - 10-летней Викой, 4-летней Кристиной и 3-летней Настей, ее 46-летняя мать Ольга и брат ее мужа Игорь. Законный супруг Ольги Наумовой Валерий некоторое время назад схлопотал одиннадцать лет за убийство и загремел в колонию. Но свято место, как известно, пусто не бывает. Вместо Валерия в доме поселился его брат. Именно Игоря многие местные жители называют главным виновником произошедшего. По рассказам односельчан, пожилой мужчина нигде не работал, имел множество долгов перед кредитными организациями, сильно злоупотреблял спиртным. В гости к нему постоянно приходили местные забулдыги. Соседи постоянно слышали мат. Что слышали дети - остается только гадать. Вдобавок ко всему мужчина имел нехорошую привычку курить в постели. В ноябре прошлого года он уснул с непотушенной сигаретой, и под ним загорелся матрац. Тогда члены семьи Наумовых успели ликвидировать возгорание собственными силами, обошлось без тяжких последствий. Этот инцидент благополучно забыли, не придав ему особого значения.

В свою очередь, женская половина семьи Наумовых в пьянстве замечена не была.

- И Ольга, и Елена постоянно работали, - рассказывают жители Красного Сельца. - Пьяными мы их не видели. И ничего плохого сказать про них не можем. Вот разве что Елена… В общем, мужиков она любила. Но девочек своих обеспечивала как могла. Сейчас в интернете пишут, что дети у нее голодными сидели. Но это неправда. Не было этого. Но и добрых слов девочки практически не слышали. Сами посудите, если в квартире постоянно собираются пьяные, что там может быть?! Сколько раз мы говорили им, чтобы они выгнали этого Игоря из дома, но… И насчет детей мы тоже ее предупреждали, что нельзя оставлять их без присмотра.

Дочерей своих Елена родила от разных мужчин. Родители, по всей вероятности, не особо утруждали себя исполнением своих обязанностей. Во всяком случае, обеспечивали девочек в основном мама и бабушка. Кристина и Настя часто оставались дома под присмотром либо 10-летней Вики, либо 47-летнего вечно пьяного Игоря. По словам местных жителей, малолетние сестры часто развлекали себя тем, что кидали зажженные спички из окна дома. Свидетели этих шалостей не раз делали замечания Елене Наумовой, но женщина в ответ на это только разводила руками: «Мне больше не с кем их оставить!». Нетрудно догадаться, что няньками 10-летняя девочка и пожилой сильно пьющий мужчина были так себе.

- Ну сами посудите, как десятилетний ребенок может быть нянькой?! - вопрошают местные жители. - Да ей самой еще нянька нужна! А на Игоря этого надежды вообще никакой не было. Во-первых, он им не родной дед. Во-вторых, он же трезвым-то практически не бывал, постоянно закрывал девочек в комнате, чтобы не мешали ему. Мы так и думали, что этим все закончится!

Некоторое время назад в дом Наумовых приходили из органов опеки. Но сказать, что после этого визита жизнь семьи претерпела серьезные изменения, было бы преувеличением. Местные теперь говорят, что знали все наперед и предвидели такой конец. Но после пожара, как известно…

«У одного воды нет, у второго - шланг дырявый!»

11 января для семьи Наумовых начинался как обычный день. В половине первого Ольга Наумова на автобусе отправилась в школу за старшей внучкой Викой. Девочка учится в Рузаевке. Младшие девочки остались «под присмотром» Игоря. А около двух часов соседи заметили, как из квартиры Наумовых идет дым. К этому времени Ольга с Викой уже подходили к дому. Женщина сразу бросилась к двери. Помогать ей вызвался проезжавший мимо на машине мужчина. Его личность, кстати, так и не установили. Вдвоем им удалось проникнуть в помещение и вытащить на улицу Игоря. Он уже изрядно надышался дымом, но был еще жив. Позже его на «скорой» госпитализировали в районную больницу. Врачи зафиксировали у него ожоги лица первой и второй степени, а также ожог кистей рук. Медикам удалось спасти мужчину. А вот проникнуть в комнату, где находились Кристина и Настя, Ольге с помощником не удалось, помещение уже было охвачено огнем и окутано густым едким дымом. Девочки сгорели заживо. Говорят, что кто-то из соседей видел, как сестры царапались в окно, но так это на самом деле или нет - неизвестно. Тела детей обнаружили пожарные лишь после того, как огонь удалось потушить. Кстати, к работе самих пожарных местные жители предъявляют претензии.

- Во-первых, они приехали минут через сорок после того, как их вызвали, - рассказывает жительница соседней квартиры Раиса Орешкина. - К этому времени квартира Наумовых уже полыхала. Да и толку от приезда пожарных было немного. Одна машина приехала, говорят, что у них воды нет. Потом приехала вторая, говорят, у них шланг дырявый! Один только пожарный хорошо работал. Я, правда, даже фамилии его не знаю. В общем, спасибо нашим детям и их друзьям. Если бы не они, то и наша половина дома сгорела бы.

При этом на официальном сайте республиканского МЧС говорится, что на месте ликвидации последствий происшествия работали подразделения двух пожарно-спасательных частей, трёх добровольных пожарных команд, испытательная пожарная лаборатория, психологи и оперативная группа ГУ МЧС России по Республике Мордовия. Ведомство информирует, что благодаря работе пожарных удалось не допустить полного уничтожения дома и практически полностью отстоять соседнюю квартиру.

В Следственном комитете по факту гибели сестер Наумовых возбуждено уголовное дело по 109-й статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум лицам». Как подчеркивают в ведомстве, для определения причин смерти детей назначен ряд экспертиз. Кроме того, в ходе расследования будут установлены причины возгорания и обстоятельства, способствовавшие этому. На данный момент в качестве наиболее вероятной причины пожара называется неосторожное обращение с огнем. Не исключено, что в очередной раз неудачно покурил Игорь. Кроме того, рассматривается версия о том, что девочки могли самостоятельно поджечь дом. Одним словом, вопросов в этой истории пока значительно больше, чем ответов.

«Мы сидели в бане!»

Огонь практически полностью уничтожил принадлежавшую семье Наумовых часть дома. Проживавших здесь людей пока приютили родственники. Но что будет с ними дальше - неизвестно. Кроме того, серьезно пострадала соседняя квартира. Проживающая здесь семья после случившегося была вынуждена какое-то время ютиться в бане. Никто из местных чиновников даже не поинтересовался, нужна ли им помощь.

- Понимаете, здесь же все водой залили, - рассказывает жительница пострадавшей квартиры Раиса Орешкина. - Мы только 30 декабря закончили делать ремонт, а теперь все нужно начинать заново! И никого это не волнует. В день, когда все это случилось, сюда приехали начальники разные. Походили, посмотрели, отключили нам свет и уехали. Никто даже не поинтересовался, есть ли нам где хотя бы переночевать. Здесь был генерал какой-то, ему все докладывали, что пожар потушили. Но ведь пожар-то тушили ребятишки. Они бегали здесь, все отключали, открывали. То же самое и с органами опеки. Они сразу после пожара пришли, начали расспрашивать об этой семье. Но ведь они же все знали. Знали, в каких условиях живут эти дети, знали, кто их воспитывает. Но никто не предпринимал никаких мер. А мы после этого пожара какое-то время вообще в бане сидели. Потому что в доме невозможно было находиться!

- Я сейчас даже не знаю что делать! - вздыхает Юрий Орешкин, глава семьи, проживающий в соседней с Наумовыми квартире. - Столько сил потратил на ремонт, а теперь даже настроения никакого нет все начинать сначала. Поначалу думал в суд подать на них, но ведь с них даже взять нечего. Ну выиграю я суд, повесят долг на хозяйку дома Ольгу. И что? Чем она расплачиваться будет?!

Алексей КОНСТАНТИНОВ

