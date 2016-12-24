Ржевские в Саранске

Из Большого Болдина в Саранск приехали произведения заслуженного архитектора РФ, академика Российской академии художеств Валерия Ржевского и его супруги, члена союза художников России Елены Ржевской. В четверг 19 января в Музее имени С.Д. Эрьзи состоится открытие двух персональных выставок: «Драгоценная моя Россия» и «Жемчужное ожерелье земли».

Валерий Николаевич Ржевский - зодчий по образованию, поэтому излюбленный жанр его творчества - архитектурный пейзаж. В самых красивых местах планеты, будь то дворцовые комплексы замков Луары или монастыри Ростова Великого и Москвы, он с любовью переносит их неповторимые очертания на бумагу. Эти графические рисунки потом часто ложатся в основу живописных произведений. Ржевский пишет картины мажорного настроения, предпочитает пейзажи с памятниками архитектуры.

Художник много путешествует по миру, совершает поездки по святым местам. В его творческом багаже много пейзажей с образом Волги, которую он любит всей душой. Родился Валерий Ржевский на ее берегах в городе Самаре. В юности он увлекался альпинизмом, покорял пятитысячник на Тянь-Шане, любовался вулканами Камчатки, ходил через перевалы Кавказа и Урала, рисовал Карпаты. Потом были горы Аргентины, Чили, Швейцарии, Германии и Австрии. Многие из покоренных горных вершин теперь на полотнах живописца.

Ржевский в своем творчестве обращается и к образам выдающихся людей России, один из них - Федор Ушаков. Легендарный русский флотоводец настолько покорил его, что тот создал серию картин, посвященных адмиралу. Порой художник на одном полотне соединяет две реальности - современную действительность и исторический сюжет.

Елена Ржевская предпочитает работать с натуры. Многие пейзажи художницы написаны в горах Кавказа. Запоминающимися в творческой биографии художницы стали многократные поездки на пленэры в Черногорию, в результате которых она написала серию пейзажей. В них отражена красота природы побережья Адриатического моря. Православные храмы и монастыри в Черногории можно встретить в самых труднодоступных местах - на вершинах гор, в лесах, на искусственных насыпях. Художница охотно переносила их на свои полотна, как и необыкновенную палитру цветов и оттенков Адриатического моря.

Православная Россия с ее красотой - одна из излюбленных тем Елены Ржевской. Похожие темы, похожие сюжеты и разный взгляд на них двух художников, таких разных и таких похожих. Убедиться в этом нашим читателям предстоит самим. Открытие выставки состоится в главном здании Музея имени С.Д. Эрьзи 19 января в 17.00.