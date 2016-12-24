Лямкину тянуть условно

12 января Большеберезниковский суд вынес приговор 38-летнему бывшему депутату райсовета Василию Лямкину. Будучи генеральным директором строительной фирмы «МНК», он собрал миллионы рублей на строительство дома в Больших Березниках, но обязательства по строительству жилья так и не выполнил. Дольщики остались без квартир. Руководитель предприятия предстал перед судом по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Учитывая депутатский статус Лямкина, это резонансное уголовное дело расследовалось отделом по расследованию особо важных дел СКР по Республике Мордовия.

Бывший депутат Совета депутатов Большеберезниковского района Василий Лямкин родился в Саранске, зарегистрирован в Больших Березниках, а живет сейчас в Ярославле (туда он переехал после истории с дольщиками). В городе на Волге Лямкин трудится заместителем руководителя Строительно-монтажного управления. Женат, воспитывает сына и дочь.

Учитывая депутатский статус Лямкина, это резонансное уголовное дело расследовалось отделом по расследованию особо важных дел СКР по Республике Мордовия. По версии следствия, с марта по декабрь 2013 года генеральный директор строительной организации Лямкин, не желая исполнять обязательства по долевому строительству многоквартирного жилого дома в селе Большие Березники, совершил хищение денег у четырех местных жителей на сумму более 4 миллионов 667 тысяч рублей. В результате принятых в ходе следствия мер ущерб, причиненный потерпевшим, возмещен обвиняемым в размере около 4 миллионов 370 тысяч рублей.

В 2013 году компания ООО «МНК», руководителем которой являлся Василий Лямкин, объявила о долевом строительстве в райцентре 8-квартирного жилого дома по улице Московской. Вскоре нашлись желающие вложить деньги в новое жилье и заключили с компанией договоры долевого строительства. В качестве платы за будущие квадраты клиенты «МНК» расплачивались собственными сбережениями и частично жилищными сертификатами федеральных программ. Он собрал с людей более 4 миллионов 667 тысяч рублей. Среди дольщиков - две молодые семьи с маленькими детьми. Они до сих пор живут на съемном жилье и ждут своих квартир. Двое других дольщиков - две 90-летние женщины. Они доверили Лямкину деньги, полученные по программе обеспечения жильем вдов участников Великой Отечественной войны.

Руководитель фирмы обещал, что построит дом к декабрю 2014 года. Время шло, но строительство так и не начиналось. На месте возведения жилого дома компания «МНК» положила несколько плит перекрытий и огородила территорию забором. На этом все и закончилось. Примечательно, что новый дом должен был отстроиться прямо напротив местного отделения полиции.

У фирмы Лямкина возникли серьезные финансовые проблемы. Долг компании в какой-то момент достиг 45 миллионов рублей. В 2014 году Арбитражный суд республики признал ООО «МНК» банкротом и назначил конкурсного управляющего. Но, даже находясь на грани разорения, Василий Лямкин продолжал заключать договоры с новыми дольщиками на строительство другого дома в Больших Березниках, хотя наверняка прекрасно понимал, что выполнить обязательства перед людьми вряд ли сможет. Бумаги были подписаны еще с пятью дольщиками, однако, узнав о проблемах строительной компании, они не стали перечислять деньги.

Сам Лямкин то и дело обещал людям, что дом все-таки построит, но сдаст позже - в августе 2015 года. Кому-то он предлагал заключить договор переуступки долга с компанией, которой руководила его супруга. Некоторым клиентам он даже вернул часть денег, со временем обещал отдать и остальное. Однако дольщики ждать не стали, а обратились с заявлением в прокуратуру Большеберезниковского района.

Когда правоохранители стали выяснять, почему «МНК» не выполнила своих обязательств, руководитель предприятия заявил, что всему виной разразившийся финансовый кризис, который вогнал компанию в долги. По его словам, деньги дольщиков были списаны со счетов «МНК» налоговой службой. Эту информацию правоохранители проверили и выяснили, что налоговая служба действительно списала деньги со счетов компании, но только 500 тысяч рублей. Однако люди на строительство дома внесли более четырех с половиной миллионов. Следователи также выяснили, что часть денег «МНК» вложила в завершение строительства другого дома в Больших Березниках для переселенцев из ветхого и аварийного жилья. Еще часть средств пошла на оплату стройматериалов и зарплату сотрудникам фирмы.

В итоге, по мнению следствия, генеральный директор строительной организации Лямкин, не желая исполнять обязательства по долевому строительству многоквартирного жилого дома в селе Большие Березники, совершил хищение денег у четырех местных жителей на сумму более 4 миллионов 667 тысяч рублей. В результате принятых в ходе следствия мер ущерб, причиненный потерпевшим, возмещен обвиняемым в размере около 4 миллионов 370 тысяч рублей.

В суде Василий Лямкин заявил, что своей вины он не признает. По его словам, цели оставить людей без денег и жилья у него не было. Он честно планировал возвести дом по улице Московской, но не оценил риски. Начал строительство 8-квартирного дома всего с четырьмя дольщиками, вот денег и не хватило. К тому же экс-депутат уверяет, что в тот момент компания начала еще строительство торгового центра, и все имеющиеся средства пошли туда. Со слов Лямкина, он не взял себе ни копейки из денег, которые вложили дольщики, шикарной недвижимости не покупал.

Во время расследования уголовного дела следователи действительно не нашли какого-либо ценного имущества, чтобы арестовать его. Возможно, Лямкин заранее распродал его или переоформил на родственников. Бывший генеральный директор «МНК» также утверждал, что, несмотря на проблемы, планировал достроить дом и якобы подыскал инвесторов, но возникли проблемы с правоохранительными органами, и это отпугнуло потенциальных партнеров.

Приговором суда Василий Лямкин приговорен к 3 годам и 3 месяцам условно. Приговор в законную силу не вступил.

Сергей НОВИЦКИЙ

