Было ваше, стало наше!

Одной из главных новостей минувшей недели стали предложенные Минюстом РФ поправки в Гражданский процессуальный кодекс, разрешающие изъятие единственного жилья у собственника, имеющего долги. Речь идет о любых кредитных обязательствах человека перед государством, коммерческими организациями или частными лицами. Согласно предложенным нормам, жилье можно будет пустить с молотка, если оно двукратно превышает социальную норму. Власти страны таким образом надеются решить проблему огромной кредиторской задолженности населения. Суть вопроса изучил корреспондент «ВС».

Покусились на святое

Пожалуй, ни одно законодательное нововведение последнего времени не вызывало столь бурной реакции в обществе, как предложение Минюста РФ отнимать у должников единственное жилье. И никакие отговорки про двукратное превышение социальной нормы или отсутствие у должника другого имущества, которое можно изъять в счет погашения долга, в расчет в данном случае не принимаются. Подавляющее большинство населения страны считает предложенные поправки в Гражданский процессуальный кодекс абсолютным злом, способным превратить в бомжей миллионы жителей нашей страны. Если внимательнее изучить суть предложения, становится понятно: определенная доля истины в этих опасениях, безусловно, присутствует.

Итак, Минюст предлагает разрешить изъятие у гражданина, имеющего не погашенную задолженность перед государством, коммерческой организацией или частным лицом, единственного жилья с целью последующей продажи и погашения долга. Но только в том случае, если у должника нет другого имущества, которое можно продать, а само жилье двукратно превышает социальную норму, установленную в регионе проживания должника. Изъятая квартира или дом будут проданы, часть средств пойдет на погашение долга, а остальная сумма будет возвращена собственнику для покупки более скромного жилого помещения. Важный момент - передаваемая должнику сумма должна быть достаточной для приобретения жилья меньшей площади. После передачи средств должнику планируется предоставить три месяца для покупки нового жилья. Если же он не уложится в эти сроки, деньги должны быть переданы муниципалитету, который в течение двух месяцев обязан предоставить человеку новое жилое помещение. В Минюсте подчеркивают, что изымать можно будет только то жилье, которое минимум в два раза превышает установленные в регионе нормы. К примеру, если семья из трех человек проживает в однокомнатной квартире площадью чуть более тридцати квадратных метров, никто выселять их не будет. Если же та же семья проживает в трехкомнатной квартире, то в случае возникновения задолженности ее могут переселить в более скромное помещение, а средства, вырученные от продажи квартиры, пойдут на погашение долга.

В Минюсте, комментируя собственное предложение, говорят о нем, как о великом благе для всех россиян. Поскольку изменение законодательства позволит обеспечить права детей, родители которых не платят алименты, избавить добросовестных плательщиков за жилищно-коммунальные услуги от переплат за общедомовые нужды и обеспечить снижение процентных ставок по кредитам для населения. Подчеркивается при этом, что никакого противоречия Конституции страны, которая гарантирует право на жилье каждому гражданину РФ, предлагаемые поправки не содержат. Однако с этим не согласны даже многие эксперты. К примеру, бывший уполномоченный по правам ребенка в стране Павел Астахов заявил, что право человека на жилье в Конституции записано, а обязанность платить по долгам, кроме налогов, - нет. По мнению Астахова, предложенные поправки могут превратить в бомжей людей, которые и так еле сводят концы с концами. А вот руководитель Федеральной службы судебных приставов Артур Парфенчиков уверен, что никакого нарушения основного закона страны предложенные поправки не содержат. Каждому свое, как говорится.

Кто важнее: должник или кредитор?

Следует отметить, что проблема возвращения кредиторской задолженности поднимается в нашей стране отнюдь не впервые. По данным национального бюро кредитных историй, долговые обязательства имеют около девяноста миллионов жителей России. Это практически сто процентов экономически активного населения страны. Примечательно, что подавляющее большинство кредитов являются проблемными. Проще говоря, не возвращаются либо имеют серьезную просрочку. Общая задолженность населения страны перед кредитными организациями уже давно исчисляется триллионами рублей. К примеру, только в Мордовии в 2015 году на исполнении судебных приставов находилось 16492 исполнительных производства по взысканию задолженности по потребительским кредитам. Общая сумма задолженности составила почти девять миллиардов рублей! И это только официальные цифры. За прошедший год ситуация если и изменилась, то только в худшую сторону. В разное время решать эту проблему предлагалось различными способами. Должникам, к примеру, запрещали выезд за пределы нашей страны, злостных алиментщиков лишали водительских прав, но сказать, что эти меры смогли кардинально изменить ситуацию с долгами россиян, значит, погрешить против истины. Именно поэтому многие эксперты рассматривают нынешнее предложение Минюста как некий жест отчаяния. Да и в самом ведомстве с этим, по сути, не спорят, называя изъятие жилья крайней мерой, прибегать к которой будут только в том случае, когда все остальные способы не возымели действия, да и то только по решению суда.

Именно на суд авторы нововведения возлагают обязанность по изучению каждого конкретного случая изъятия жилья у человека, имеющего непогашенные долговые обязательства. Ведь обстоятельства, способствовавшие образованию долга, могут быть различными. Кто-то не платит за жилищно-коммунальные услуги потому, что считает это ниже своего достоинства, кто-то не возвращает взятый в банке кредит, потому что уверен: долги отдают только трусы, а кто-то и рад бы заплатить, да нечем. В последние несколько лет наша страна пережила столько экономических потрясений, что в злостных неплательщиков по алиментам и потребительским кредитам превратились даже вполне успешные прежде люди. Что уж говорить о тех, кто всю жизнь живет от зарплаты до зарплаты. Но именно они в первую очередь могут попасть под удар. Озвученная экспертами Минюста мысль о том, что многие должники живут в роскошных апартаментах, имея при этом миллионные долги, не совсем верна. В том смысле что обладателей дорогой недвижимостью среди людей, имеющих долги, не так много. Точнее, их единицы. Подавляющее большинство российских должников перебиваются с хлеба на воду, имеют низкий уровень доходов и живут в скромных, зачастую доставшихся еще от родителей квартирах. Собственно, жилое помещение - это все, что у них есть на сегодняшний, да, скорее всего, и на завтрашний день. К тому же в нашей стране до сих пор распространена такая практика, когда кредит берет один из членов семьи, а расплачиваться по нему приходится другому. Изъятие единственного жилого помещения может привести к тому, что будут распадаться семьи, страдать дети, правами которых так озабочены в Министерстве юстиции, да и о росте социальной напряженности в год столетия Октябрьской революции забывать не стоит.

Противники нововведения, кстати, поднимают и другой животрепещущий вопрос: «Защитой чьих прав больше озабочены в Минюсте: должников или кредиторов?». И пусть звучит он не совсем корректно, поскольку долги все-таки нужно возвращать, факт остается фактом: реакция общества на предложение Министерства юстиции оказалась настолько острой, что авторам стоит призадуматься, не отозвать ли его от греха подальше. Да и вообще, прежде чем выступать с той или иной инициативой, следовало бы подумать о возможных последствиях.

Проблема в мелочах

Именно непродуманность законодательного предложения в мелочах ставят в вину Минюсту так называемые сдержанные критики идеи. Ведь даже беглого взгляда на «жилищную инициативу» достаточно, чтобы сформулировать сразу несколько простых, на первый взгляд, вопросов, которые на практике могут стать судьбоносными для миллионов россиян. Ну, например: «За что должны страдать те, кто должником не является, но живет с ним под одной крышей?». Речь в данном случае может идти о пенсионерах, несовершеннолетних или ограниченно дееспособных гражданах нашей страны.

Идем далее. Не совсем понятно, кто именно и каким образом будет определять справедливость цены, за которую будет продано принадлежавшее должнику жилое помещение? Не секрет, что отечественный рынок недвижимости - материя достаточно тонкая и в то же время подвижная. Фиксированных цен здесь никогда не было. И каждый продавец или покупатель сами определяют цену, за которую готовы продать или купить ту или иную недвижимость. Многие специалисты справедливо сомневаются в том, что судебные приставы в данном случае будут исходить из интересов собственника жилого помещения. Для них главное возместить долг кредитору согласно постановлению суда. Все остальное - это уже проблемы собственника. А что, если вырученных от продажи помещения средств окажется недостаточно для приобретения нового жилья по существующим нормативам? В условиях постоянно колеблющихся цен на недвижимость такая ситуация вполне возможна. Но с кого спрашивать в этом случае?

Воды на мельницу критиков идеи щедро подливает тот факт, что придуманный некоторое время назад Закон «О банкротстве физических лиц» на практике так и не заработал. Процедура оказалась слишком дорогой для тех, кто и так погряз в кредитных обязательствах. И то, что изначально задумывалось как благое начинание, на практике оказалось еще большей бедой для должников, чем сами долги. И вот теперь на головы тех, кто и так весь в долгах, сваливается вполне реальная перспектива оказаться на улице. Что людям-то делать?!

В самом Минюсте в ответ на все эти вопросы предпочитают отвечать дежурными фразами про то, что вопрос требует дополнительной проработки. Но, судя по одобрительным отзывам многих высокопоставленных чиновников, вероятность того, что предложение в самом ближайшем будущем обретет статус закона, очень высока. Хотя бы потому, что это вполне в духе отечественного законодателя: вместо того чтобы предотвратить проблему, мы сначала ее создаем, а потом начинаем героически преодолевать последствия.

Алексей КОНСТАНТИНОВ

