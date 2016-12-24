Куда пойти лечиться?

Министерство здравоохранения РМ обнародовало результаты исследования, проведенного в прошлом году республиканским научным центром социально-экономического мониторинга. Оказывается, несмотря на все жалобы, подавляющее большинство пациентов удовлетворено качеством оказываемых медицинских услуг. Об этом сообщили 94,8% опрошенных респондентов.

Температура нормальная, средняя…

Собственно, эффективность деятельности государственных медицинских организаций оценивается в республике с 2015 года. На сей раз в анкетировании приняли участие 2796 респондентов, в том числе 1770 пациентов, получающих амбулаторно-поликлиническую помощь, и 1026 - стационарную. Помимо того, были проанализированы различные показатели в той или иной мере свидетельствующие об открытости и доступности информации, порядке предоставления медицинских услуг, удобстве электронных сервисов.

О том, что попасть на прием к нужному специалисту можно без особых проблем, заявили почти 90% опрошенных. Правда, далеко не все из них считают, что при первом обращении так уж необходимо предварительно записываться. Об этом сообщил каждый пятый гражданин (точнее - 21,5%).

Притом три четверти пациентов все-таки предпочитают заранее уточнять дату и время приема. 56 процентов записываются лично, то есть в регистратуре, 20,3% - через интернет, 12,2% - по телефону, остальных же приглашают сами лечащие врачи. В пользу предварительной записи говорит еще тот факт, что в таком случае нет нужды стоять в очереди. Точно в установленное время к врачам смогли пройти 77,2% опрошенных. Лишь 3% респондентов признались, что им не удалось с ходу записаться на прием.

Посоветуйте, доктор

Условиями ожидания своей очереди вполне удовлетворены 94,1 процента опрошенных пациентов. В 19 из 47 медучреждений и вовсе зафиксирован абсолютный результат - 100%. Среднее время ожидания приема сегодня составляет около 20 минут. Значительное (в 1,5-3 раза) превышение данного показателя отмечено только в семи медучреждениях - детской поликлинике №3 (33,4 минуты), республиканском онкологическом диспансере (34,3 мин.), республиканской клинической больнице (35 мин.), Старошайговской и Атяшевской районных больницах (35,4 и 36,7 мин. соответственно), в Ичалковской и Комсомольской межрайонных больницах (40,8 и 69,5 минуты).

На обходительность и вежливость персонала обратили внимание сразу 95,6 процента посетителей медучреждений. Ни единой (!) претензии не высказано в адрес работников уже упомянутого онкодиспансера, республиканской клинической больницы № 5, ООО «Фрезенус Нефрокеа», детской стоматологической поликлиники и стоматологической поликлиники № 1. Самый низкий показатель - 83,3 процента - является скорее исключением из правил.

Подобная картина наблюдается и при определении компетентности персонала медицинских организаций. Недовольство высказали лишь пятеро из каждой сотни пациентов учреждений. В восьми учреждениях сводный показатель удовлетворенности не достигает и 90 процентов, в 17, напротив, зафиксированы максимальные значения. В числе лучших находятся, в частности, республиканский туберкулезный диспансер, пятая больница, детская стоматологическая поликлиника и первая стоматологическая поликлиника.

Что же касается удовлетворенности оказанными услугами, здесь лидируют республиканский онкодиспансер, гериатрический центр, Теньгушевская райбольница и две стоматологические поликлиники - республиканская и № 1.

Горизонтальное положение

В региональном сводном рейтинге медицинских организаций, оказывающих помощь гражданам в стационарных условиях, ведущие позиции по итогам 2016 года заняли республиканская клиническая больница № 5 и детская республиканская клиническая больница. По всем критериям качества предоставляемых услуг они получили наивысшие оценки, набрав по 75 баллов из 75 возможных. Причем если детская больница блистала и в позапрошлом году, то «пятая» довольствовалась тогда лишь 13-м местом.

На балл меньше набрали республиканский госпиталь, Атяшевская и Инсарская райбольницы. Последняя, кстати, всего за год совершила настоящий прорыв, поднявшись аж с 29-го места рейтинга.

Замыкают же первую тройку больница № 3, республиканский кожно-венерологический диспансер, Зубово-Полянская, Рузаевская и Темниковская больницы.

А вот в числе аутсайдеров во многом неожиданно оказались инфекционная (59 баллов), офтальмологическая и республиканская клинические больницы (по 61 баллу), а также противотуберкулезный диспансер (62 балла). Всех их, в сущности, потянули вниз сопутствующие основной деятельности факторы - открытость информации, комфортность и доступность услуг, время их ожидания. Тогда как к качеству, помощи, приветливости и доброжелательности персонала вопросов нет.

Больное место

В разрезе амбулаторных медицинских организаций за год произошла полная смена лидеров. Достаточно сказать, что прежний фаворит гонки - Зубово-Полянская райбольница - разом скатилась аж на 15-е место, шедшая второй Теньгушевская районная больница - на 12-е.

Аналогичным образом сползли вниз и недавние «середнячки» рейтинга - пятнадцатая поликлиника, детские поликлиники №№1 и 3, Комсомольская межрайонная больница и Ромодановская поликлиника. Последняя, к слову, вообще получила 0 баллов за открытость и доступность информации.

А еще обращают на себя внимание весьма посредственные оценки, выставленные второй саранской поликлинике - той самой, где, по мнению федерального Минздрава, трудятся аж 13 из 500 лучших терапевтов России. Набрав 7 баллов из 10 возможных по степени удовлетворенности оказанными услугами, сия организация не смогла подняться выше 14-й строчки.

Для сравнения: ГУБЗ РМ «Республиканская больница № 5», где входящих в ТОР-500 терапевтов всего-то двое, отметилась, помимо прочего, в списке ведущих амбулаторных учреждений региона. Кроме нее наивысшую оценку получили Рузаевская межрайонная больница и стоматологическая поликлиника № 1.

Вторую позицию (с 72 баллами) разделили между собой кожвендиспансер и десятая поликлиника. Наконец, по 71 баллу набрали республиканский гериатрический центр, детская клиническая и Торбеевская межрайонная больницы.