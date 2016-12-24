Старая новая «мэрская суббота»

Праздники, прошедшие и приближающиеся, не повод откладывать текущие городские дела. Именно поэтому мэр Саранска Петр Тултаев активно следил за городским хозяйством в новогодние каникулы и не стал откладывать традиционный обход городских территорий в долгий ящик. Первая «мэрская суббота» 2017 года пришлась в аккурат на Старый новый год. Проблемы и формат проведения этого мероприятия, собственно, оказались старыми, а вот некоторые принятые решения и сделанные выводы - новыми. О том, что больше всего впечатлило градоначальника и какие поручения получили городские коммунальщики, - в нашем материале.

Начав свой путь с пересечения улиц Энгельса и Попова, коммунальщики, ответственные за уборку Юго-Запада, обозначили проблему: помехи машин при уборке внутриквартальных дорог. Эта проблема, в общем-то, знакома всему Саранску. По мнению Главы города, выход здесь только один: активнее проводить эвакуацию транспорта, создающего помехи. Есть установленные правила парковки в ночное время, которые необходимо соблюдать.

Пройдя несколько дворов в шестом микрорайоне Юго-Запада и выйдя на улицу Р. Люксембург, Петр Тултаев заметил: «Главная цель сегодняшнего обхода - оценить качество уборки. Здесь некоторое время назад с этим всегда были проблемы».

«А теперь всегда чисто, - с гордостью подчеркнул директор домоуправления № 19 Андрей Тарасов, сопровождающий Главу города по своим владениям. - Жители, кстати, очень ценят наш труд. На время уборки убирают свои автомобили. А тем, кто по каким-то причинам этого не сделал, мы звоним и просим убрать. Номера телефонов автовладельцев у нас есть».

Андрей Михайлович зарекомендовал себя как отличный коммунальный управленец, знающий все тонкости работы управляющей компании и проблемы вверенных ему территорий. Более того, он знает чуть ли не каждого жителя многоквартирных домов своего участка. В очередной раз его ответственная работа была отмечена не только Главой города, но и всеми участниками обхода.

В одном из дворов к градоначальнику обратилась женщина-дворник: «Петр Николаевич, а можно просьбу? Хорошо бы, чтобы не сбрасывали снег с крыш. Засыпали снегом все козырьки над подъездами. А их чистить очень неудобно, мне приходится из окна лестничной клетки это делать».

Мэр заметил, что очищать скатные кровли от снега необходимо: «Есть соответствующие нормы, по которым мы это делать обязаны. Здесь скапливаются огромные массы снега, и кровлю может проломить, а потом придется ремонтировать. Это дорогое удовольствие».

На этом беседа завершилась, но, пройдя буквально до соседнего дома, дворник вновь догнала мэрскую делегацию и обратилась к Главе Саранска: «Петр Николаевич, самое главное забыла сказать! Поблагодарить Вас за премию, которую нам выдали за уборку в праздничные новогодние дни!».

«На мой взгляд, это справедливо! Многие работали все новогодние праздники, следили за состоянием города, пока горожане отдыхали. За это всем вам нижайший поклон», - сказал градоначальник.

На этой доброй ноте и расстались. Женщина отправилась выполнять свои обязанности, а мэр - свои. Проходя мимо детского сада, Петр Тултаев обратил внимание на людей, убирающих снег на территории дошкольного учреждения. «Здравствуйте! Вы родители?» - поинтересовался мэр. Получив утвердительный ответ, он обратился к директору одного из муниципальных предприятий, осуществляющих уборку в микрорайоне: «Надо помогать. Родители, конечно, могут подмести и немного помочь, но такие объемы - это наша общая задача». Руководитель утвердительно кивнул головой, добавив: «Детский сад не обращался за помощью».

Следуя по улице Р. Люксембург, Андрей Тарасов внес существенное предложение от лица жителей микрорайона. «Люди просят организовать еще одну остановку общественного транспорта здесь. Слишком большой промежуток между имеющимися. Идти приходится довольно далеко. Особенно тем, кому нужно в «Зеленую рощу», - пояснил он. К обсуждению быстро привлекли начальника «Транспортного управления» Игоря Белорунова, который сообщил, что норматив между остановками составляет не менее 600 метров. Если он будет соблюден, то никаких препятствий нет.

«Нам несложно останавливаться, если будет остановочный павильон», - добавил он. Дирекции коммунального хозяйства и благоустройства было поручено внести это в план работ.

«А как в целом здесь работает транспорт? Жалоб нет?» - поинтересовался Петр Тултаев.

«И автобус № 20, и частник по маршруту № 34 работают хорошо, без нареканий», - отчитался Белорунов.

Возле дома № 38 по ул. Р. Люксембург мэрская делегация столкнулась с вопиющим бескультурьем горожан. Новый год завершился, и на улицах в огромном количестве стали появляться ели и сосны, выполнившие свою праздничную миссию. Особо отличившиеся граждане выбросили дерево прямо с балкона. Это возмутило градоначальника: «Как же безжалостно! Я призываю жителей Саранска пользоваться искусственными деревьями! Тогда не придется так бесцеремонно убивать природу! А это дерево нужно сейчас же убрать!».

Во дворе домов № 21 и 25 по ул. Энгельса глава Ленинского района Александр Юткин напомнил мэру, что здесь в минувшем году по результатам одной из «мэрских суббот» и просьбе жителей было проведено комплексное благоустройство придомовой территории.

«Это наше социалистическое обязательство, и мы его выполнили, - улыбнулся Петр Тултаев. - Вот только когда людям нужно, они выходят и просят, а сейчас никого нет. Значит, все в порядке!».

На этом владения домоуправления № 19 закончились, и мэрская делегация вступила в зону самообслуживания ТСЖ. Придомовая территория дома № 15/4 по ул. Энгельса находилась в ужасающем состоянии. Снежная каша покрывала внутридворовые подъезды, парковку и тротуары. С такой ситуацией городские коммунальщики сталкиваются уже не в первый раз. ТСЖ, берущее дом на самообслуживание, абсолютно не справляется со своими обязательствами.

«Нужно применять штрафы и принуждать ТСЖ к уборке территорий. Другого варианта нет. В городе должно быть везде чисто. А вот подъездная дорога - это наша обязанность, - подытожил Глава Саранска и добавил. - Такие же санкции нужно применять и к торговым точкам, которые ненадлежащим образом следят за своими территориями».

На пути «мэрской субботы» как раз образовался мини-рынок. Его территория была убрана хорошо, поэтому никаких претензий к торговому ряду не было. Зато словоохотливые торговки быстренько привлекли Петра Тултаева к беседе: «Эта комиссия нас проверять будет?».

«Нет, бабуль, вас только с Новым годом поздравим!» - засмеялся градоначальник.

Торговки порадовались и стали предлагать мэру свои товары и разносолы. Но обход был не завершен, поэтому Глава города без покупок отправился дальше. На пешеходном переходе в районе хлебозавода он обратил внимание на накренившийся светофор.

«Нужно поправить. Мелочь же, - обратился он к представителю МП «Горсвет». - Это в очередной раз показатель того, как коммерческие структуры обслуживают городское хозяйство. Не один год светофорные объекты были в ведении частника - и вот результат».

Во дворах на улицах Энгельса и Серадзской Петр Тултаев еще раз обратил внимание на качество уборки территории. В сравнении с микрорайоном, обслуживаемым домоуправлением № 19, здесь она практически отсутствовала.

«Разница очевидна! В этом микрорайоне каждый день должно быть так же чисто, как на территориях, вверенных домоуправлению №19. Понятное дело, что они прибрались перед гостями, но. если бы они не убирались ежедневно, сейчас такой чистоты им достигнуть не удалось бы. Сразу видно, кто хочет работать, причем работать добросовестно, а кто - нет. Расслабляться с уборкой снега не должен никто!».

В ходе обхода к мэрской делегации подошел молодой мужчина с ребенком. Он поблагодарил Петра Тултаева за то, что он отреагировал на его просьбу во время одного из обходов Юго-Запада. Просил о строительстве парковки возле дома № 17 по проспекту 50 лет Октября. Работы были проведены, и жители остались довольны.

На бульваре М. Расковой Глава Саранска завершил «мэрскую субботу», а напоследок высказал еще несколько поручений подчиненным. Он установил срок до конца текущего месяца по закупке лопат для подъездов многоквартирных домов, чтобы жители имели возможность воспользоваться ими для расчистки парковок или тротуаров у своих подъездов.

«Это не означает, что мы перекладываем свои обязанности на горожан. Просто предоставляем им такую возможность, если у кого-то возникнет желание помочь коммунальщикам во время обильных снегопадов, - подчеркнул Петр Тултаев. - В целом же уборку города оцениваю нормально, за исключением некоторых моментов, но расслабляться мы не должны!».