Сергей Перов покинул должность главного пристава Мордовии

В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Республике Мордовия произошла смена руководства. Должность руководителя покинул 52-летний Сергей Перов. Исполняющим обязанности начальника назначен его заместитель Николай Илькин - по имеющейся информации, его кандидатуру рассматривают как одну из главных для официального утверждения в должности руководителя.

16 января у Сергея Перова закончился контракт, и федеральное руководство решило его не продлевать. Скорее всего, на решение Министерства юстиции России (к подведомственности которого и относится служба судебных приставов) повлиял разразившийся в прошлом году скандал. УФСБ по РМ возбудило в отношении Перова уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса: «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Мошенничество».

Теперь уже экс-руководитель Управления службы судебных приставов по Мордовии подозревается в махинации с получением льготных путевок на отдых. Будучи в разводе, на протяжении нескольких лет Перов предоставлял в ведомственный санаторий «Зеленая долина», расположенный на берегу Черного моря рядом с Туапсе, справки о том, что Светлана Перова является его супругой, а значит, главный судебный пристав Мордовии имеет право на льготную путевку для всей семьи. Примечательно, что брак со Светланой Перовой был расторгнут 24 марта 2009 года, а снова зарегистрирован 1 июня 2016 года. Судя по всему, желание снова обручиться узами брака с бывшей супругой у главного пристава Мордовии возникло в тот момент, когда им заинтересовались правоохранительные органы. Следствие считает, что Перов возил семью в ведомственный санаторий по льготным путевкам незаконно.

Сам Перов все обвинения в нарушении закона категорически отвергал. Более того, он посчитал, что постановление о возбуждении в отношении него уголовного дела было вынесено незаконно. Руководитель УФССП по РМ даже обжаловал решение о возбуждении дела в Ленинском районном суде, но Фемида приняла сторону следователя. Впрочем, несмотря на уголовное дело, Сергей Перов отстранен от должности не был и продолжал руководить Управлением службы судебных приставов по Мордовии.

Расследование дела до сих пор находится в производстве УФСБ по РМ. Более того, осенью прошлого года в деле Перова появился дополнительный эпизод. Представители республиканского Следственного комитета возбудили в отношении главного пристава Мордовии дело по статье «Служебный подлог». Сейчас дело по всем эпизодам объединено в одно производство.

С 17 января временно исполняющим обязанности руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Мордовия - главного судебного пристава Республики Мордовия назначен советник юстиции Российской Федерации 2-го класса Николай Илькин. Соответствующий приказ Федеральной службы судебных приставов был подписан 10 января 2017 года.

Несмотря на то что Николай Илькин назначен только исполняющим обязанности руководителя, в ведомстве считают, что у него есть все шансы избавиться от приставки и.о. в ближайшее время. Николай Илькин поступил на службу в ведомство сразу после окончания университета и прошел путь от рядового пристава до заместителя начальника. В свое время руководил районными отделами службы судебных приставов в Ленинском и Пролетарском районах Саранска. В ведомстве заявили, что при назначении на руководящую должность одним из важных факторов является то, что сотрудник прошел весь карьерный путь от рядового сотрудника до руководителя. Сколько времени потребуется Министерству юстиции России для того, чтобы согласовать все формальности и утвердить нового начальника, неизвестно.