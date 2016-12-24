В Саранске определены 9 мест для крещенских купаний

18 января православные верующие отмечают Крещенский сочельник, канун Богоявления, или Крещения. В этот день во всех церквях совершается «великое освящение воды». Согласно церковным канонам, в Крещенский сочельник верующий человек должен прийти в церковь, отстоять службу, поставить свечку, набрать освященной воды. Но окунаться в ледяную воду никто не требует, особенно если человек к этому не готов. Тем не менее в России традиция окунаться в воду на Крещение очень популярна.

В городском округе Саранск, где ежегодно окунаются в проруби несколько тысяч человек, определены 9 мест для крещенских купаний:

- водоем на стадионе «Старт»

- водоем «Зелёная роща»

- водоем «Лесное озеро»

- водоем в р-не ресторана «Огни Саранска»

- пруд по ул. Гончарова

- с. Полянки, купель по ул. Юбилейной

- пос. Макаровка, водоем у монастыря по ул. Нагорной, 35

- с. Куликовка, купель по ул. Чапаева, 23

- пруд в пос. Добровольный

На совещании в мэрии Петр Тултаев еще раз заявил о необходимости электрического освещения всех купелей и чистки прилегающих к ним территорий от снега.

- Все должно пройти на высоком уровне, - подчеркнул градоначальник. - Купели должны быть полностью оборудованы, ступени чисты. В первую очередь для нас важна безопасность людей. Все службы - МЧС, полиция, скорая помощь - обязательно должны присутствовать! К тому же необходимо организовать для людей горячий чай с сушками и конфетами. Расходы на эти цели будут небольшими, зато люди останутся довольны!

Тем, кто решился окунуться в проруби, необходимо помнить основные правила крещенского купания. Так, перед купанием необходимо разогреть тело, сделав разминку, пробежку. К проруби необходимо подходить в удобной, нескользкой и легкоснимаемой обуви, чтобы предотвратить потери чувствительности ног. Не стоит находиться в проруби более 1 минуты во избежание общего переохлаждения организма. Если с вами ребенок, следите за ним во время его погружения в прорубь. После купания (окунания) разотрите себя и ребенка махровым полотенцем и наденьте сухую одежду. Для укрепления иммунитета и избежания возможности переохлаждения необходимо выпить горячий чай.

Помните, окунание в ледяную воду - это сильный стресс для организма, поэтому, прежде чем решиться на сию процедуру, нужно еще раз взвесить свои возможности, а лучше вообще посоветоваться с медиками. Особенно важно это для тех, у кого имеются проблемы с почками, сердцем.

Практически каждый может рассказать не одну историю, когда крещенская вода исцеляла. Главное - вера человека. Набранная в этот день святая вода хранится в чистом сосуде ближе к иконам. Пить ее лучше понемногу натощак по утрам вместе с кусочком просфоры.