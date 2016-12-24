«Кому-то выгодно, чтобы Белозерье превратилось в очаг напряжённости»

Стараниями нескольких деятелей село Белозерье Ромодановского района вновь взбаламутило интернет-пространство. В сети появились фотографии учащихся местной школы с прикрытыми платками лицами и позирующих с оружием в руках. Впрочем, чему здесь удивляться, если в интернете легко обнаруживаются и фото нескольких учителей, совершающих намаз прямо в стенах учебного заведения в соответствующем облачении. Они вопреки установленному в школе дресс-коду упорно продолжают ходить на работу и вести занятия в хиджабах. А когда назначенный новый директор потребовала исполнять устав учебного заведения, эта немногочисленная часть учителей ушла в глухую оппозицию, отказавшись снимать хиджабы, и попыталась привлечь на свою сторону некоторых представителей мусульманского духовенства. Разумные доводы о том, что школа светское учреждение, в котором действуют утвержденные правила, положительного эффекта не возымели. Напротив, часть конфликтно настроенных персон постарались как можно сильнее раздуть в интернет-пространстве скандал вокруг в общем-то давно урегулированного вопроса.

«Не понимаю, зачем сами учителя, казалось бы, образованные люди, раздувают из мухи слона, - говорит глава сельского поселения Белозерье Рясим Салихов. - И эти несколько несогласных не дают людям нормально жить и работать. Уточню, что жители села в этом конфликте не участвуют: обстановка спокойная». «Не понимаю, зачем сами учителя, казалось бы, образованные люди, раздувают из мухи слона, - говорит глава сельского поселения Белозерье Рясим Салихов. - И эти несколько несогласных не дают людям нормально жить и работать. Уточню, что жители села в этом конфликте не участвуют: обстановка спокойная».

Вся эта история тянется с 2014 года, когда в Мордовии были установлены правила внешнего вида учащихся и преподавателей в учебных заведениях. Делегация старейшин села, представители районного совета тогда отдельно встречались с Главой республики Владимиром Волковым, чтобы конструктивно разрешить вопрос по поводу ношения головных уборов в школе Белозерье. Была достигнута договорённость, что лёгкие платки будут разрешены. Однако речь не шла о ношении хиджаба. Вот вокруг этого вопроса, как завязывать платок, и вновь возникли споры. Несколько учителей, продолжающих носить хиджаб, несмотря на действующие нормы, в пылу своей конфликтной упертости потребовали снять главу сельского поселения и директора школы. А заодно пустили по селу слухи, что обратятся к властям Татарстана, и те помогут им в этом.

В центре «платочной атаки» оказалась директор Белозерской школы Вера Липатова. На требования руководителя учебного заведения появляться в стенах школы без платков несколько учителей спровоцировали скандал, а затем распустили слухи о готовящихся «репрессиях». К слову, за внешний вид из школы не уволен ни один преподаватель, хотя две молодые учительницы поначалу сами написали заявление, но быстро отказались от своего решения.

«Я работаю в системе образования тридцать два года, - рассказывает Вера Липатова. - Здесь начала работать в 1985 году в должности заместителя директора по учебно-воспитательной части. Затем работала в школах других районов. Вновь вернулась в Белозерье в 2007 году, 22 декабря прошлого года заняла должность директора.

Ситуацию, которая здесь сложилась, знаю прекрасно. Она муссировалась на протяжении последних лет. Несколько педагогов ходят на работу в платках, чем нарушают правила внутреннего распорядка учебного заведения. В правилах записано, что учитель должен являться на работу в деловом костюме, исключающем головной убор. Свои действия они объясняют религиозными правилами. Религиозные убеждения - это одно, но нужно соблюдать и правила светской школы. Мы госучреждение и должны выполнять закон. Школа - это не культовое учреждение, в системе образования действуют единые общероссийские нормы и правила.

Всего в Белозерской школе преподают тридцать пять учителей на 375 учащихся. В школе создана комиссия, которая каждый день проверяет внешний вид преподавателей. На сегодня одиннадцать учителей имеют замечание по внешнему виду, а именно - за ношение хиджаба. С ними ведутся беседы, мы пытаемся убедить их следовать российским законам. Другие преподаватели ходят на работу без платков и не чувствуют, что их где-то ущемили в религиозных правах.

Со своей стороны, могу заявить, что школа и дальше будет продолжать давать качественное образование и воспитывать учащихся. В целом на детях позиция учителей, которые продолжают нарушать устав, не отражается. Мы светское учреждение, и все наши действия обусловлены буквой закона. А в его рамках, после третьего выговора за нарушения должно следовать увольнение. Пока об этом речи не идёт, и мы всё ещё надеемся на конструктивное решение проблемы».

«Моё мнение - было совершенно не нужно выносить сор из избы и раздувать скандал, - считает Рясим Салихов. - Всегда можно сесть за стол переговоров, обсудить проблему, выслушать все доводы, и я уверен - найти золотую середину. Однако эта отдельная малочисленная группка не хочет идти на конструктивный разговор. Их метод - провокация.

Мы чувствуем поддержку властей республики. Несмотря на повсеместные финансовые проблемы, у нас в Белозерье собираются строить детский сад, проведён ремонт в школьном спортзале, построена спортивная площадка, облагорожена территория около школы, сделан ремонт почты, открыт медицинский пункт. 29 декабря во время прямого эфира с Главой республики от лица совета старейшин села Белозерье мы поблагодарили Владимира Волкова за помощь во всех этих начинаниях. Мы чувствуем, что нам помогают».

«Уважаемый Владимир Дмитриевич! Совет старейшин села Белозерье выражает Вам огромную благодарность за то, что с Вашей помощью в Белозерье отремонтировали и обновили амбулаторию, открыли многофункциональный центр, обновили почтовое отделение и сейчас идет ремонт спортивного зала школы. Большое человеческое вам спасибо!»

Но, судя по всему, не всех устраивает спокойная и конструктивная обстановка в селе. Здесь уместно будет вспомнить, что, только по официальным данным, в Сирии в составе ИГИЛ (запрещенная в России и многих странах мира террористическая организация) воюют как минимум 20 уроженцев Белозерья. То есть бывшие ученики тех самых учительниц, которые сейчас с таким рвением отстаивают ношение хиджабов и выставляют районные власти и директора школы чуть ли не религиозными гонителями. С другой стороны, блуждающие по интернету фото поборниц хиджабов как-то плохо согласуются с постулатами религиозной скромности - взять хотя бы снимки с нарочито выставляемыми напоказ ювелирными украшениями или фото детей с недвусмысленными жестами известного значения. Опять же как в этом разрезе расценивать тот факт, что Белозерье является одним из очагов наркопотребления и распространенности ВИЧ-инфекции?

«Один из наших односельчан, который нагнетает обстановку вокруг ношения хиджабов и выражает недовольство, Ильдар Кадиев - человек не бедный, бизнесмен, - продолжает Рясим Салихов. - Он мог бы помочь школе с ремонтом, расходными материалами. Но этого он не делает, зато активно вмешивается в школьные дела. Если учесть, что у него в Белозерье дети не учатся, то это наводит на размышления. Значит, у него здесь есть какой-то интерес, не исключаю, что и финансовый. Считаю, что в раздувании скандала вокруг нашего села кто-то заинтересован. Кому-то выгодно, чтобы Белозерье превратилось в очаг напряжённости». И с этим трудно не согласиться.