Смертельное замечание

По официальной версии, расправа произошла из-за того, что пенсионерка осмелилась сделать ему замечание. По неофициальной - сильно пьяному парню захотелось внезапно женской ласки, и он накинулся на пожилую женщину. Эта шокирующая история произошла утром 5 января в юго-западном районе города.

В первых числах января 26-летний житель поселка Атяшево Денис Балыков возвращался из Москвы домой. В Первопрестольной парень работал охранником в одном из увеселительных заведений. Трудился вахтовым методом, в свободные дни уезжая на малую родину. Еще в поезде Денис решил не ехать в Атяшево, а выпить и беззаботно погулять в Саранске. Для этого по интернету он снял квартиру в столице Мордовии в одном из домов по проспекту 50 лет Октября.

Всю ночь Балыков кутил в местных ночных клубах. Рано утром изрядно подвыпивший он добрался до съемного жилья. Однако открыть подъездную дверь не смог, куда-то подевался ключ от домофона. В этот момент в подъезд заходила 75-летняя Зоя Лияскина - пенсионерка ходила выбрасывать мусор. Балыков вместе со старушкой зашли в подъезд и вдвоем сели в лифт. По официальной версии, которой придерживается следствие, парень был сильно пьян, и старушка не преминула сделать молодому человеку замечание. Денис отреагировал на это неадекватно - принялся колотить пожилую женщину руками и ногами. Балыков утверждает, что пенсионерка в словесной перепалке недобрым словом упомянула его мать.

Когда лифт доехал до 8 этажа, услышавшие шум и крики соседи вызвали полицию и «скорую помощь». Дежурившие неподалеку сотрудники патрульно-постовой службы быстро прибыли на место происшествия и задержали подозреваемого.

По другой версии, которую якобы рассказал после задержания сам Балыков, парню внезапно захотелось интимной близости, и он набросился на пенсионерку прямо в лифте. При этом избил женщину и стал стаскивать с нее одежду. Но потом решил отказаться от своих интимных планов. В дальнейшем правоохранители не стали инкриминировать парню покушение на половое преступление, поскольку он добровольно от него отказался.

Пенсионерку с различными травмами госпитализировали в больницу, однако спасти старушку медики не смогли. Спустя несколько часов женщина скончалась на больничной койке. Согласно исследованию, ее смерть наступила в результате сочетанной травмы тела и травматического шока. По данному факту следственными органами СК РФ по РМ возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей».

Задержанный Денис Балыков оказался хорошо знаком правоохранителям, ранее парень уже был судим за угон, покушение на грабеж, побои и угрозу убийством. Каждый раз Фемида была благосклонна к нему: несмотря на многочисленные проблемы с законом, Балыков за решеткой ни разу не был. Он отделывался то условным сроком, то исправительными или обязательными работами.

Своей причастности к совершению преступления парень не отрицает. Однако внятно объяснить, почему он так неадекватно отреагировал на замечание старушки, Денис не может. При этом парень говорит, что после расправы над пенсионеркой сам постучался в одну из квартир и попросил, чтобы вызвали «скорую» и полицию, а сам стал дожидаться полицейских на месте преступления.

Ленинский суд избрал в отношении Балыкова меру пресечения в виде заключения под стражу, хотя сам подозреваемый просил, чтобы его отправили под домашний арест, поскольку в СИЗО ему никак нельзя - некому помогать пожилым родителям.