Громкое дело об изнасиловании сотрудницы УФСИН дошло до суда

24-летний Руслан Василюк предстанет перед судом по обвинению в диком преступлении. Летом прошлого года работник автомойки изнасиловал 27-летнюю сотрудницу УФСИН, а затем пытался избавиться от жертвы - мойщик 15 раз ударил девушку молотком по голове, спрятал тело в кустах и уехал. Однако каким-то чудом жертве удалось выжить. В Зубово-Полянском суде Роману Василюку предстоит держать ответ сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса: «Насильственные действия сексуального характера», «Изнасилование», «Разбойное нападение», «Покушение на убийство», «Похищение паспорта» и «Кража».

Эта шокирующая история произошла в поселке Явас Зубово-Полянского района. Руслан Василюк случайно встретился с односельчанкой Ольгой (имя изменено) ночью в местном кафе. Парень весело проводил время с друзьями, а девушка что-то отмечала в компании подруг. Еще в кафе Руслан с Ольгой перекинулись парой дежурных фраз: «Привет! Как дела?». Девушка хорошо знала Василюка, ведь в поселке они живут на одной улице. Руслан сожительствовал с местной жительницей, а Ольга была замужем и воспитывала двоих детей.

Около 2 часов ночи, когда заведение закрылось, Руслан любезно предложил подвезти соседку до дома. Ольга согласилась и села в машину. По дороге Руслан стал приставать к спутнице. Около 30 минут он уговаривал ее вступить с ним в половую связь. Однако соседка наотрез отказалась, заявив, что не изменяет мужу. Тогда Василюк отвез ее в сторону местного аэродрома, остановил машину в лесопосадках и накинулся на девушку с кулаками. Ольга как могла сопротивлялась, но Руслан несколько раз сильно ударил ее по лицу и после этого силой заставил девушку удовлетворять свои сексуальные фантазии. Потом он отпустил жертву. Ольга одна побрела по дороге домой.

Василюк вышел из машины, выкурил сигарету и решил, что для соседки эта ночь будет долгой. Он достал из машины молоток и бросился за жертвой. К тому моменту девушка успела отойти на 500-600 метров от машины. Руслан подбежал к ней сзади, оглушил ударом молотка по голове, затем затащил в лесопосадки, где снова несколько раз изнасиловал. Заодно мойщик потребовал, чтобы женщина сняла с себя и отдала ему золотые украшения. Этот кошмар продолжался до 5 часов утра.

В завершение всего Василюк пришел к выводу, что оставлять жертву в живых ему никак нельзя. Он снова взялся за молоток и принялся колотить им по голове несчастной. Молотил до тех пор, пока девушка не затихла. Василюк решил, что соседка мертва, и оттащил тело подальше в лесопосадки. Ему казалось, что в зарослях кустарника труп найдут нескоро. Избавившись от тела, Руслан сел в машину и поехал домой спать. Перед этим парень прихватил с собой паспорт и сумку с вещами жертвы.

Но Ольга выжила. Через некоторое время она пришла в себя и смогла добраться до ближайшей улицы на окраине поселка. Утром около 8 часов местные жители нашли ее - избитую, окровавленную, почти без одежды. Сотрудницу УФСИН срочно госпитализировали в ближайшую больницу. На голове пострадавшей врачи зафиксировали 15 ран от ударов молотком. Большая часть ударов пришлась в лобную часть головы, а она, как известно, является самой твердой среди костей черепа. Врачи сделали пациентке операцию, однако еще до этого пострадавшая успела рассказать, что ночью над ней надругался, а затем пытался ее убить Руслан Василюк.

Оперативники уголовного розыска вместе со следователями СКР по РМ отправились домой к подозреваемому. Визит правоохранителей для парня был полной неожиданностью, он никак не предполагал, что за ним придут так скоро, поскольку был уверен - Ольга мертва и тело ее найдут нескоро. Своей причастности к преступлению Руслан отрицать не стал.

Примечательно, что Василюк совершил очередное преступление в тот момент, когда отбывал условный срок за незаконный оборот оружия. В этом году суд приговорил парня к наказанию в виде 1 года и 6 месяцев.

Дело расследовалось Зубово-Полянским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по РМ. Во время расследования дела следователем был назначен ряд судебных экспертиз, в том числе и судебно-психиатрическая экспертиза. Согласно заключению Василюк был признан вменяемым. Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.