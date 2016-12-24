Экс-УФСИНца будут судить за взятку в 210 тысяч рублей

Отделом по расследованию особо важных дел СКР по РМ завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника ИК-12 УФСИН России по Мордовии Александра Бутузова. Он обвиняется в получении взятки.

По данным следствия, с января по сентябрь 2013 года сотрудник исправительной колонии получил от осужденного и других лиц, действовавших в его интересах, взятку в размере около 210 тысяч рублей. Деньги Бутузов взял за создание благоприятных условий отбывания наказания, а также передачу осужденному продуктов и запрещенных предметов - инструментов для деревообрабатывающего цеха.

Выяснилось, что дело Бутузова было выделено из другого коррупционного дела. В конце 2015 года Зубово-Полянский суд приговорил к 1 году и 6 месяцам неволи бывшего начальника отдела безопасности ФКУ ИК-12 УФСИН РФ по РМ Александра Зеленова. В апреле 2013 года Зеленов получил от одного из осужденных взятку в размере 58 тысяч рублей за создание облегченных условий отбывания наказания в указанном исправительном учреждении. Кроме того, начальник отдела безопасности обещал смотреть сквозь пальцы на пользование зэком мобильным телефоном.

Серия коррупционных разоблачений в колонии № 12 началась с видеообращения одного из осужденных Юрия Жерновых. В свое время он выложил в интернете ролик, в котором просил правоохранительные органы прекратить творящийся в колонии № 12 беспредел. Зэк посетовал на нечеловеческие условия содержания в неволе, а также заявил, что ему пришлось заплатить 340 тысяч рублей администрации колонии в качестве «гуманитарной» помощи.

В конце сентября 2013 года правозащитники и родственники осужденных заявили, что в мордовской колонии № 12 около 30 человек уже больше десяти дней продолжают голодовку, опасаясь за свою жизнь. Заключенные сетовали, что решились на такой шаг из-за систематического жестокого обращения со стороны администрации. А вскоре на YouTube появилось и видеообращение Юрия Жерновых. По словам мужчины, запись была сделана в штрафном изоляторе колонии, куда он попал за отказ в очередной раз платить деньги администрации. «В колонии орудует организованная преступная группа, в которую входят несколько человек из руководства, - так говорит в своем видеообращении заключенный и перечисляет фамилии сотрудников. - Я нахожусь в изоляторе, в котором нет света, сломаны санузлы, отсутствует полностью медицинское обслуживание. Прогулка здесь опасна для жизни. Гигиену невозможно соблюдать, потому что вас обязывают одеваться в грязную одежду. Полностью препятствуют отправлению каких-либо жалоб. Что бы вы ни отправляли, оно отсюда не уйдет. Администрация, в конце концов, забыла, что является стражем закона. Они здесь ведут свою непонятную криминальную политику...».

Заявление Юрия Жерновых не осталось незамеченным. После соответствующей поверки, проведенной отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РМ, в отношении сотрудников колонии были возбуждены уголовные дела.