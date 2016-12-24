Доска позора

Состояние территорий, прилегающих к торговым точкам Саранска, зачастую вызывает нарекания со стороны не только городских властей, но и потребителей - жителей города. Городские территории сейчас убираются качественно и оперативно, поэтому все недоделки заметны невооруженным глазом. Очень жаль, но не все владельцы торговых точек проявляют сознательность и прислушиваются к установленным требованиям и замечаниям. Например, в ходе очередного осмотра и оценки качества зимнего содержания территорий в центральной части города был выявлен факт ненадлежащей зимней уборки входной зоны и прилегающей к парикмахерской «Hair Salon» территории, расположенной по адресу: ул. Советская, д. 47.

На фото прекрасно видно, что пешеходный тротуар силами муниципального предприятия убран качественно и своевременно. А вот входная группа парикмахерской и прилегающая к ней территория засыпаны снегом, и, соответственно, в наличии наледь. Между тем собственники обязаны обрабатывать ступени и подходы к своим организациям противогололедными материалами, дабы предотвратить опасность получения травм посетителями.

Владельцу парикмахерской необходимо знать, что в зимнее время предприниматели обязаны следить за территорий, прилегающей к помещению. Сгребание, подметание и вывоз скопившегося снега, скалывание льда, обработка дорожек и ступенек противогололедными материалами, сбор случайного мусора - это прямая обязанность владельцев и арендаторов помещений.

Подобные нарушения делают владельцы не только небольших магазинов и точек сферы услуг, но и крупных торговых точек. Довольно часто поступают жалобы от жителей Химмаша на состояние территории, прилегающей к магазину «Эверест», что на проспекте 70 лет Октября. Стоянка перед магазином практически постоянно находится в неочищенном состоянии. Снежная каша не только не вывозится с парковки, но и не сгребается в кучи. Под снежной кашей образуется лед. Это создает не только опасность для пешеходов, но и угрозу аварий для автомобилистов.

Владельцы торговой точки абсолютно не заботятся о благополучии и комфорте посетителей. Создается впечатление, что главная цель владельцев магазина «Эверест» - отоварить покупателей… причем не только продуктами, но и переломами.