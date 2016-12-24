Доска позора

«Задач - много, денег - мало»
Саранск вступает в новый год с напряженным бюджетом
Саранск вступает в новый год с напряженным бюджетом
В минувший четверг 15 декабря Петр Тултаев принял участие в заседании президиума Совета по межнациональным отношениям, которое прошло в Москве...
В минувший понедельник на рабочем совещании в мэрии города подводили итоги новогодних и рождественских торжеств в Саранске. Глава города Петр...
За два дня до Нового года Глава Мордовии Владимир Волков вручил ключи от школьных автобусов и карет скорой помощи. Церемония передачи ключей...
Парочка из Рузаевки своровала деталей на 4 тысячи, а нанесла ущерб на 4 миллиона
Где проводят отпуска не получающие зарплату футболисты «Мордовии»
Желающих встретиться с человеком, вот уже в четвертый раз подряд признанным самым влиятельным в мире, оказалось предостаточно. В двенадцатой по...
В минувшие выходные в спортивном комплексе КСШОР состоялся чемпионат Мордовии. Турнир, собирающий тяжелоатлетов из различных уголков нашей...
В Саранске после полутора лет ремонта в субботу открылась «Пятая баня» (по ул. Пролетарской, 90 а). И хотя она работает с 10 утра, любители...
В Совете Федерации вручили награды победителям VII всероссийского конкурса городов России «Города для детей». По итогам 2016 года Саранск...