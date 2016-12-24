Пробивали кожу жертвы степлером

В Октябрьском суде стартовал процесс по делу о зверской расправе над бывшим участником Чеченской военной кампании 39-летним Игорем Подкопаловым. На скамье подсудимых оказались 25-летний Михаил Белкин, 24-летний Денис Бундаев, 22-летний Даниил Лошадкин и 26-летний Сергей Якушкин. По версии следствия, в канун 2016 года четверо парней в Саранске жестоко избили двух мужчин в частном доме № 10 по улице Горького. Один из пострадавших - Игорь Подкопалов - скончался на месте. Молодчикам инкриминируют умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

«Мстители»

Преступление было совершено 24 декабря 2015 года. В тот день пятеро молодых людей в возрасте от 21 до 25 лет распивали спиртное. В импровизированном праздновании около одного из домов участвовали Михаил Белкин, Денис Бундаев, Даниил Лошадкин, Сергей Якушкин и Эдуард Безман. В какой-то момент парни встретили на улице мать Эдуарда Безмана Инессу. Женщина была сильно навеселе. Сын принялся выяснять отношения с родительницей и после недолгой беседы решил разобраться с теми, кто ее спаивает. Молодые люди направились в дом № 10 по улице Горького.

Самого хозяина дома не оказалось, он куда-то вышел, разрешив знакомым продолжить застолье в его отсутствие. В жилище оставались Игорь Подкопалов с товарищем. Первым под горячую руку молодчиков попал приятель бывшего воина-чеченца - визитеры отделали его так, что он потерял сознание. Затем парни принялись избивать Подкопалова, колотили руками, ногами и тем, что попадется под руку. Затем Михаил Белкин нашел в доме строительный степлер и стал пробивать им кожу несчастного на шее, лице и половых органах. На теле мужчины криминалисты обнаружили около 15 металлических скоб от степлера. В доме «мстители» находились около часа - с 22 до 23 часов. Потом бросили Игоря Подкопалова умирать.

Изначально дело было возбуждено по статье «Убийство группой лиц». При таком раскладе всем грозило наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Однако позднее эксперты сделают вывод, что, когда компания уходила из дома, Игорь Подкопалов был еще жив. По заключению судебно-медицинского исследования смерть потерпевшего наступила в результате сочетанной травмы тела, ушиба головного мозга и травматического шока не позднее 2 часов 30 минут. На основании выводов экспертов, других доказательств по делу, показаний свидетелей дело было переквалифицировано со статьи «Убийство» на «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Санкции этой статьи предусматривают наказание до 15 лет лишения свободы.

На следующий день после жестокой расправы оперативники уголовного розыска взяли трех человек - Даниила Лошадкина, Сергея Якушкина и Эдуарда Безмана. Октябрьский районный суд заключил всех троих под стражу. О задержании приятелей узнали Белкин и Бундаев и подались в бега. На попутке они выехали из Саранска и отправились в сторону Чамзинки. В одном из населенных пунктов района беглецы познакомились с двумя девушками, с которыми у них завязались близкие отношения. Гости из Саранска сняли жилье и решили затаиться в глубинке.

Они встретили Новый год и провели в компании барышень все праздники, пока 9 января их не повязали оперативники. Кстати, Белкин и Бундаев, опасаясь быть обнаруженными, выбросили свои мобильные телефоны, но эта предосторожность им не помогла. Своей вины в совершенном преступлении парни отрицать не стали. Стоит сказать, что из пяти задержанных четверо ранее были судимы, а пятый, Эдуард Безман, не имеющий проблем с законом, страдает психическими расстройствами. В отношении его дело выделено в отдельное производство. В суде будет решаться вопрос о применении к нему мер медицинского характера.

Расследование этого шокирующего уголовного дела длилось почти год. Столь длительное время понадобилось для проведения многочисленных экспертиз по делу - трассологической, судебно-медицинской, дактилоскопической, судебно-психиатрической, судебно-биологической.

Подсудимым продлили арест на полгода

- До задержания работал в Москве на предприятии «Еврострой», - представляется суду Сергей Якушкин. - Холост, детей не имею, военнообязанный. Судим в 2006 и 2009 годах за угон и кражу. Освободился по отбытии 12 августа 2011 года.

- Образование среднеспециальное, - говорит Денис Бундаев. - Холост, детей не имею. Судим за угон, мошенничество, кражу. В последний раз осужден мировым судом Ленинского района в январе 2014 года за кражу к 8 месяцам лишения свободы. Освободился 30 апреля 2015 года.

По месту жительства парень характеризуется отрицательно. В ряде случаев правосудие было к нему благосклонно, и он отделывался условным сроком, но в дальнейшем получал от 1 до 1,6 года реального лишения свободы. Не успевал Бундаев выйти на волю, как тут же совершал очередное преступление, и его послужной список пополнялся новым сроком. В школе считался трудным ребенком, соседи говорят о его агрессивности, родители детей жаловались местному участковому, что Бундаев похитил сотовый телефон у ребенка. Злоупотребляет спиртным, склонен к употреблению наркотиков.

Двое других подельников не сильно отличаются от своих товарищей. Так, Михаил Белкин нигде не работает, судим за угрозу убийством. Осужден в прошлом году к 200 часам обязательных работ. Отбыть наказание не успел, полиция взяла его по обвинению в более тяжком преступлении. Белкин разведен, имеет от брака 4-летнего ребенка.

Даниил Лошадкин имеет среднеспециальное образование, холост, детей нет. Судим за умышленное причинение легкого вреда здоровью. До задержания работал индивидуальным предпринимателем. Если верить информации в сети, то основным видом деятельности ИП Лошадкина являлась розничная торговля продуктами из мяса и птицы в специализированных магазинах.

Поскольку подсудимые были извещены о начале судебного заседания за день до его начала, то представитель прокуратуры Мордовии Василий Филипичев, поддерживающий гособвинение, заявил ходатайство об отложении дела. В обосновании ходатайства прокурор заявил, что не был соблюден 5-дневный срок извещения о начале судебного процесса. Кроме того, прокурор ходатайствовал еще и о продлении ареста подсудимым еще на полгода.

Никто из подсудимых, кроме Бундаева, был не против провести в СИЗО еще 6 месяцев. Только Денис заявил, что возражает против продления ареста.

- Дело заволокичено! - возмутился адвокат одного из обвиняемых. - Дело расследовалось 12 месяцев, и все это время мой подзащитный находился под стражей. Считаю, что отпали те обстоятельства, по которым Лошадкин должен находиться в СИЗО. На исход дела он повлиять никак не сможет, поэтому прошу избрать для него другую меру пресечения - домашний арест.

Другие адвокаты поддержали защитника Лошадкина и также просили выпустить их клиентов под домашний арест. Суд, посовещавшись, решил удовлетворить ходатайство прокурора и продлил всем обвиняемым содержание под стражей на 6 месяцев.

«Игорь долгие годы нес службу в ППС, воевал в Чечне»

- Через два дня Игорю должно было исполниться 40 лет, - рассказал брат Подкопалова Александр. - Он был человеком спокойным, никогда не имел проблем с законом. С 1994 по 2001 год служил в патрульно-постовой службе, в 1995-96 годах участвовал в контртеррористической операции по поддержанию конституционного строя в Чеченской Республике. Был разведен. От брака у него остались 15-летняя дочь и 18-летний сын. В последнее время он работал охранником в Москве вахтовым методом... Какого наказания они заслуживают? Бог им судья. Рассчитываю, что им дадут много за их зверство.

- По характеру Игорь был очень спокойным человеком, оттого, наверное, и не смог долго в милиции работать, - говорит мать убитого Татьяна Ивановна. - Игорь порой работал в Москве по 2-3 месяца. Приезжал, сумку положит - и сразу к друзьям. Наберет продуктов - и к товарищам, всех надо проведать. Я его предупреждала, чтобы меньше пил, а он - «мам, я тебя люблю!». В тот роковой день Игорь тоже отправился к другу, он живет в доме № 10 по улице Горького. Однако самому другу вскоре понадобилось срочно уйти, Игорь и еще один товарищ его друга Александр Киселев остались в доме. Там же была и пассия Киселева Инесса Безман. Якобы она пожаловалась сыну, что ее обижают. Я слышала, как Киселев рассказывал полицейским, что не давал ей выпить и стал провожать домой. А она позвонила и пожаловалась сыну. Ее сына я очень хорошо знаю, мать часто любила выпить, сыном особо не занималась. Я брала продукты и шла его кормить. Моего Игоря он тоже хорошо знал. Про остальных ничего сказать не могу.

Не понимаю, за что они его убили? Получается, ни за что! - не может сдержать слез Татьяна Ивановна. - Мы очень верующая семья, я день и ночь молюсь. В суде я буду просить самого сурового наказания, которое только возможно.

Алексей НИКОЛАЕВ

