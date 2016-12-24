Саранск - победитель конкурса городов России «Город детей - город семей»

В Совете Федерации вручили награды победителям VII всероссийского конкурса городов России «Города для детей». По итогам 2016 года Саранск признан победителем конкурса «Город детей - город семей». Призовое место наш город получил в категории «Административные центры» и разделил с Уфой. Столица Мордовии является постоянным участником конкурсов городов России и трижды становилась его победителем и призером.

В нынешнем году участниками конкурса стали 176 городов нашей страны. А это на 45 городов больше, чем в 2015 году. География конкурса «Город детей - город семей» охватила 60 субъектов России. Бессменным организатором конкурса является Фонд поддержки детей в партнерстве с Ассоциацией малых и средних городов России.

Самым главным условием для городов - участников соревнования стала работа органов местного самоуправления, в которой проявлялась бы забота о маленьких горожанах, попавших в трудную ситуацию, особое внимание уделялось комплексной работе с их семьями. Города должны были максимально активизировать эту деятельность, подключить к ней различные организации и общественность, направить все усилия на улучшение условий воспитания детей, профилактику детского неблагополучия, формирование ответственного отношения граждан к семейным и родительским обязанностям.

«Саранск активно развивается и благоустраивается. Все социальные учреждения проводят активную работу с детской, подростковой, семейной аудиторией. Приоритетной целью социальной политики Саранска является поддержка семей и детей. Особое внимание уделяется поддержке многодетных семей, семей, воспитывающих детей-инвалидов, одиноких матерей. В рамках проекта «Перемена» организована система арт-терапевтической помощи замещающим семьям. Применение инновационных методик арт-терапии, продуманная система мероприятий помогают детям-сиротам быстрее адаптироваться в замещающей семье, сближаться с новыми родителями. Город делает все для того, чтобы каждый маленький житель ощущал заботу и поддержку», - рассказала заместитель директора Департамента по социальной политике Администрации городского округа Саранск Ольга Ручина, представлявшая Саранск на официальном вручении.

Департамент по социальной политике Администрации городского округа Саранск, выполняя координационную функцию в реализации демографической политики города, разрабатывает и внедряет в жизнь комплекс программ, направленных на создание городской среды, благоприятной для роста и развития детей. Причем делает это постоянно. И не ради наград, а ради благополучия маленьких горожан.

Активно ведется работа с детьми-инвалидами, включающая службу ранней помощи, коррекционно-развивающие группы для детей с различными видами заболеваний, а также консультативную поддержку родителей, воспитывающих детей-инвалидов. В работе по профилактике правонарушений несовершеннолетних активное участие принимают общественные организации, образовательные учреждения, городское казачье общество, патриотическое объединение «Поиск». За трудными подростками закрепляются шефы-наставники из числа школьных педагогов, родителей, представителей общественных организаций. И эта система дает положительные результаты.

Повышению уровня физической и интеллектуальной активности детей, обучению их правилам коммуникативной грамотности способствуют мероприятия, ставшие традиционными и любимыми для жителей города. Активно реализуются социальные проекты «Рука помощи», «Дорога к дому», «Перемена», «Саранск - читающий», «Саранск - спортивный» и другие.

Одним словом, награда Саранску в этом конкурсе вполне заслуженная.