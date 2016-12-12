Электронные услуги становятся все более удобными и разнообразными

Уже почти год на официальном сайте Росреестра действует специальный сервис «Письмо руководителю», с помощью которого жители Республики Мордовия, как и других регионов, могут написать электронное письмо лично главе ведомства.

Для этого необходимо на сайте Росреестра rosreestr.ru выбрать сервис «Письмо руководителю», указать свою фамилию, имя, отчество, электронный адрес и написать текст обращения. Тема письма должна касаться сферы деятельности ведомства, разумеется, с соблюдением общепринятых этических норм.

Введение этого сервиса стало дополнительной возможностью для налаживания диалога между гражданами и Росреестром. Расширение способов получения обратной связи обусловлено, прежде всего, высокой социальной значимостью деятельности ведомства, оказывающего массовые услуги по регистрации прав и кадастровому учету недвижимости.

В Росреестре поддерживают различные способы получения информации. Обращения в ведомство можно направить по почте или факсу, путем заполнения специальной формы на сайте или через портал государственных услуг, в ходе личного приема или через кол-центр ведомства.

Сегодня все базовые услуги Росреестра можно получить как в обычной, так и в электронной форме. При этом они становятся все более удобными и разнообразными. При использовании электронных сервисов преимущества очевидны. Услугу можно получить экстерриториально, круглосуточно и там, где это удобно заявителю. При этом значительно сокращаются сроки проведения регистрационных действий и финансовые расходы по их оплате.

Пресс служба филиала ФГБУ «ФКП Росреестра»