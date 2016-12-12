Электронные услуги становятся все более удобными и разнообразными

Петр Тултаев принял участие в заседании президиума Совета по межнациональным отношениям в Москве
В минувший четверг 15 декабря Петр Тултаев принял участие в заседании президиума Совета по межнациональным отношениям, которое прошло в Москве...
Уже почти год на официальном сайте Росреестра действует специальный сервис «Письмо руководителю», с помощью которого жители Республики Мордовия, как и других регионов, могут написать электронное письмо лично главе ведомства.
Для этого необходимо на сайте Росреестра rosreestr.ru выбрать сервис «Письмо руководителю», указать свою фамилию, имя, отчество, электронный адрес и написать текст обращения. Тема письма должна касаться сферы деятельности ведомства, разумеется, с соблюдением общепринятых этических норм.
Введение этого сервиса стало дополнительной возможностью для налаживания диалога между гражданами и Росреестром. Расширение способов получения обратной связи обусловлено, прежде всего, высокой социальной значимостью деятельности ведомства, оказывающего массовые услуги по регистрации прав и кадастровому учету недвижимости.
В Росреестре поддерживают различные способы получения информации. Обращения в ведомство можно направить по почте или факсу, путем заполнения специальной формы на сайте или через портал государственных услуг, в ходе личного приема или через кол-центр ведомства.
Сегодня все базовые услуги Росреестра можно получить как в обычной, так и в электронной форме. При этом они становятся все более удобными и разнообразными. При использовании электронных сервисов преимущества очевидны. Услугу можно получить экстерриториально, круглосуточно и там, где это удобно заявителю. При этом значительно сокращаются сроки проведения регистрационных действий и финансовые расходы по их оплате.
Пресс служба филиала ФГБУ «ФКП Росреестра»
В минувший четверг 15 декабря Петр Тултаев принял участие в заседании президиума Совета по межнациональным отношениям, которое прошло в Москве...
В Мордовии реализуется уникальная ипотечная программа
В последнее время в новостях часто можно услышать о взрывах бытового газа в том или ином городе России. Зачастую к беде ведет людская...
Парочка из Рузаевки своровала деталей на 4 тысячи, а нанесла ущерб на 4 миллиона
В ближайшую субботу 24 декабря во всех районах города пройдет большая продовольственная ярмарка, в которой примут участие предприятия торговли...
В Саранске после полутора лет ремонта в субботу открылась «Пятая баня» (по ул. Пролетарской, 90 а). И хотя она работает с 10 утра, любители...
Где проводят отпуска не получающие зарплату футболисты «Мордовии»
Это случилось на прошедшей в минувший понедельник четвертой сессии Государственного собрания Мордовии. Ранее проект главного финансового...
В сегодняшнем номере «ВС» мы расскажем о 12-летней Марии Пряхиной. Эта удивительная девочка не просто героиня нашей публикации, она...
В каждой семье есть традиции празднования Нового года. Но есть традиция, которой стараются придерживаться все - Новый год обязательно надо...